El oscuro pasado de Jesse Williams, marido de Alejandra Onieva: acusado de actitudes agresivas por su ex

El actor Jesse Williams (conocido por su participación en la serie Anatomía de Grey) y Alejandra Onieva (hermana de Iñigo Onieva y, por consiguiente, cuñada de Tamara Falcó) están esperando a su primer hijo en común. La noticia ha salido a la luz apenas unos días después de conocerse que son marido y mujer desde hace varios meses. Y es que se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia privada celebrada en Estados Unidos que no había trascendido hasta ahora.

Como no podía ser de otra manera, esta información ha generado un enorme interés mediático y, aunque de primeras parece una historia idílica, lo cierto es que detrás de ella se esconde un pasado protagonizado por el galán de Hollywood que no es todo de color de rosa, marcado por graves polémicas y acusaciones.

La turbia batalla legal de Jesse Williams con su ex mujer

Antes de rehacer su vida sentimental junto a Alejandra Onieva, Jesse Williams (44) estuvo casado con Aryn Drake-Lee desde 2012 hasta 2020. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos en común, pero, finalmente, decidieron tomar caminos por separado. Fue entonces cuando se divorciaron y comenzaron una batalla legal que acaparó multitud de titulares por aquel entonces. Y es que ambos luchaban por obtener la custodia legal y exclusiva de los dos menores, algo que finalmente terminó en una batalla campal ante los tribunales.

Jesse Williams acusó a su ex mujer de impedirle pasar tiempo con sus hijos, así como aseguraba que no le contestaba a las llamadas y tampoco le permitía tomar decisiones en relación a asuntos que tenían que ver con los pequeños. «La clara intención de Aryn, como se muestra en todo su testimonio, es marginarme y despedirme como padre, manejar mi tiempo con los niños y excluirme de toda decisión», expresaba el actor en los informes presentados por sus representantes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Al mismo tiempo, Aryn acusó al intérprete de hostigamiento o presencia agresiva sin previo aviso en el hogar familiar. Unas declaraciones que Williams siempre negó y que contraatacó asegurando que la que solía tener este tipo de actitudes inapropiadas era la madre de sus hijos. «La única agresión que nuestros hijos han presenciado se produjo durante las numerosas veces que Aryn me ha gritado en su presencia, llegando a desacreditarme y, después de separarnos cuando repetidamente golpeó la puerta contra mi pierna izquierda mientras me gritaba delante de los niños», subrayaba Williams en los informes. Finalmente, el juez otorgó la custodia compartida a ambos, aunque les obligó a asistir a un programa de padres de alto conflicto para ello.