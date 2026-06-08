Test de actualidad diario: enfréntate a nuestro desafío de hoy, lunes 8 de junio
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La actualidad arranca la semana con una intensa agenda institucional, novedades económicas, tensión en los mercados, titulares deportivos y noticias del corazón. Este test pone a prueba cuánto has seguido lo ocurrido en las últimas horas, con preguntas de política, economía, deporte, sociedad, televisión y famosos. Algunas son asequibles para quien haya leído los titulares principales; otras exigen fijarse en detalles concretos de las noticias del día.
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