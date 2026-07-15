Quién es Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene los días contados para la emisión de su gran final. Desde el pasado mes de junio, los espectadores de todo el mundo han sido testigos de cómo se está ejecutando esta competición. Un evento deportivo cuya final promete dejarnos muchas emociones. Pues, como es bien sabido, la Selección Española de Fútbol ha sido la primera en clasificarse como finalista. Una situación que ha puesto el nombre de los protagonistas en el foco mediático. Pero, si miramos a otras selecciones, ocurre lo mismo. En la Selección de fútbol de Argentina, el nombre de Julián Álvarez no está dejando indiferente a nadie. Y es que el futbolista está viviendo esta importante competición junto a Emilia Ferrero, su pareja.

Los argentinos intentan siempre mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero hay ciertos detalles que nunca pasan desapercibidos. De esta manera, se ha podido saber que Emilia Ferrero tiene 26 años. Nació en 1999 en Calchín (Argentina) y es profesora de educación física. Siempre ha intentado mantenerse al margen del ojo público, pero es muy activa en redes sociales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 780.000 seguidores. Una plataforma donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día, la maternidad y sus momentos en familia.

¿Cómo conoció Emilia Ferrero a Julián Álvarez?

La pareja ha hablado en varias ocasiones de cómo se conocieron. Y es que, al igual que sucedió con Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, ellos se conocieron siendo tan solo unos niños. Según han explicado, ella acudía con frecuencia al pueblo cordobés para visitar a su abuelo. Momentos que le llevaron a conocer a un joven Julián Álvarez.

Al principio, la relación que compartían era de pura amistad entre niños. Pero, los años fueron pasando, ellos fueron creciendo y la atracción apareció. Los primeros años de relación los vivieron como pareja a distancia, pues el futbolista tuvo que mudarse a Buenos Aires para poder hacer frente a su carrera deportiva. Ella, por su parte, se quedó en el pueblo estudiando. Pero, fue en el 2022 cuando tomaron la decisión de mudarse juntos a Europa. Pues, Julián Álvarez había sido fichado como jugador del Manchester City.

La argentina ha tenido que adaptar su vida a los cambios que puedan surgir por el camino con la carrera de su chico. Pues, es su máximo apoyo. Así pues, la también ex jugadora de hockey en el Club Barrio Parque se convirtió en madre este pasado mes de enero del 2026 de un niño. Pues, la pareja ha mostrado, con orgullo, que son padres de un pequeño al que han llamado Amadeo.