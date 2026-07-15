La colección de coches de Erling Haaland: los superdeportivos y SUV de lujo que elevan su garaje hasta los 9 millones de euros

Erling Haaland no sólo acostumbra a acaparar titulares por sus goles, sus récords y su imponente físico. Fuera de los terrenos de juego, el delantero noruego del Manchester City también ha desarrollado otra gran pasión: los coches de lujo. Cada nueva adquisición del futbolista despierta la atención de aficionados y amantes del motor, hasta el punto de que su garaje se ha convertido en uno de los más exclusivos del fútbol mundial. La última incorporación, un espectacular Ferrari amarillo valorado en 370.000 euros, ha elevado el precio estimado de su colección hasta los 9,3 millones de euros, una cifra que refleja su gusto por los vehículos más exclusivos, potentes y difíciles de conseguir.

Un Ferrari amarillo que vuelve a captar todas las miradas

La última imagen de Haaland llegando al entrenamiento del Manchester City no pasó desapercibida. El delantero apareció al volante de un llamativo Ferrari amarillo cuyo precio ronda los 370.000 euros. El modelo, además de convertirse en uno de los deportivos más espectaculares de su garaje, supone la séptima gran incorporación conocida a una colección que no deja de crecer.

Según diversas informaciones publicadas en Inglaterra, el delantero abandonó las instalaciones del club directamente al volante de este nuevo Ferrari, confirmando una vez más que los superdeportivos ocupan un lugar destacado entre sus grandes aficiones.

No se trata únicamente de adquirir coches caros. En el caso del internacional noruego, cada incorporación responde a modelos de producción limitada o especialmente codiciados por los coleccionistas, lo que convierte su garaje en una auténtica exposición privada de ingeniería y diseño.

Antes de incorporar su nuevo Ferrari amarillo, Haaland ya había disfrutado de otro modelo de la marca italiana: un Ferrari 812 Superfast de color azul.

Este espectacular gran turismo fue durante un tiempo una de las piezas más llamativas de su colección, aunque posteriormente dejó de formar parte de ella. El cambio demuestra que el futbolista no sólo acumula vehículos, sino que también renueva con frecuencia su garaje, incorporando modelos todavía más exclusivos.

El Bugatti de cuatro millones de euros, la joya del garaje

Si existe un automóvil que sobresale por encima del resto, es el impresionante Bugatti, valorado en alrededor de cuatro millones de euros. Se trata del vehículo más caro de toda su colección y uno de los hiperdeportivos más exclusivos que existen actualmente.

La marca francesa fabrica este tipo de modelos en cantidades muy limitadas, reservándolos para clientes muy selectos. Sus cifras impresionan tanto como su precio: prestaciones extremas, motores de altísimo rendimiento y una exclusividad que muy pocos pueden permitirse.

Esta adquisición representa prácticamente la mitad del valor total del garaje del futbolista y confirma el nivel de inversión que Haaland destina a su pasión por el automóvil.

Mercedes de colección para el día a día

Aunque los Ferrari y Bugatti acaparen las portadas, Mercedes ocupa un papel fundamental dentro de la colección del delantero.

Entre sus vehículos destaca un exclusivo Mercedes-AMG One, valorado en aproximadamente 3,1 millones de euros. Este hiperdeportivo incorpora tecnología derivada directamente de la Fórmula 1 y está considerado uno de los modelos más avanzados jamás desarrollados por la firma alemana. Conseguir una de sus escasas unidades ya supone un privilegio reservado a muy pocos clientes.

A él se suma un elegante Mercedes-Maybach, cuyo precio ronda los 290.000 euros y que apuesta por el máximo confort, el lujo y la sofisticación. Muy diferente es el Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 63 S 4Matic, un SUV deportivo de alrededor de 150.000 euros que combina altas prestaciones con un uso mucho más práctico para el día a día.

El Rolls-Royce que demuestra su gusto por el lujo

No todo en el garaje de Haaland gira alrededor de la velocidad extrema. El delantero también cuenta con un Rolls-Royce Cullinan, uno de los SUV más lujosos del mercado.

Su precio ronda los 350.000 euros y destaca por un nivel de refinamiento difícil de igualar. Habitáculo artesanal, materiales de primer nivel y un confort excepcional convierten al Cullinan en uno de los vehículos preferidos de empresarios, celebridades y miembros de familias reales de todo el mundo.