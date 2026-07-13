El mercado del lujo en superdeportivos eléctricos se retrasa… y sus clientes son quienes han tomado la decisión

Enero de 2026 parecía ser el momento que marcase un punto de inflexión para la automoción de superlujo; el año en el que las grandes firmas, las más exclusivas del mundo del motor, iban a hacer su salida a este nuevo mercado. Y así ha sido. Ferrari y Bentley han sido dos de las últimas en hacer su apuesta por el 100% eléctrico. Pero entonces, ¿por qué no escuchamos hablar del éxito de estos modelos? ¿Y del impacto de estos modelos en el universo de la automoción? ¿Cuál ha sido la acogida real del salto al superdeportivo eléctrico entre los incondicionales de estas marcas? Viendo la última estrategia de Lamborghini de retrasar la salida de su primer eléctrico al mercado, las dudas se han sembrado en este campo.

El mercado de los automóviles funciona de forma diferente cuando hablamos del lujo. Este pequeño y determinante segmento parece regirse por una lógica propia. Como ejemplo más cercano está el caso de la pandemia. Tal y como defendía el doctor Pierre-Nicolas Schwab en un artículo publicado en 2020 en el portal Into the Minds, mientras el mercado global automovilístico se desplomaba, hablando incluso de marcas consideradas prémium, como Mercedes, las firmas de lujo crecían de forma inexplicable. Los datos así lo defienden, porque Lamborghini registró un ascenso del +43%, Rolls-Royce, del +25% y Porsche, del +10%.

El mundo con el eléctrico

¿Era de esperar que esta lógica se rigiera de la misma manera en el contexto de los coches eléctricos? Sin separarnos de las cifras, una realidad que atestiguan los vehículos es el éxito que han tenido en el mercado. 2025 fue un año de récord para este tipo de vehículos. Según el informe de Benchmark Mineral Intelligence, en 2025 se vendieron 20,7 millones de automóviles electrificados en todo el mundo, lo que representa un incremento interanual del 20%.

Lo más sorprendente es que esto significó que 1 de cada 4 coches nuevos vendidos en el planeta fue eléctrico. Donde nació este crecimiento histórico fue en los mercados de China, Europa y Estados Unidos. Justo el éxito que pronosticaban los analistas.

Las ventas de estos vehículos no han cesado su crecimiento, que se estima que llegue a los 2,6 billones de euros en 2026. Incluso ha crecido la demanda entre estos modelos de ocasión y segunda mano, con un aumento del 46% en el primer semestre, unos datos que reflejaban las patronales del sector Ganvam y Faconauto.

En Europa, lugar de donde son muchas de estas firmas, la tendencia continúa apostando por los eléctricos. El informe Global EV Outlook 2026 reflejaba que la venta de vehículos eléctricos en Europa aumentaba en un 30% en 2025, más incluso que en el resto del mundo, donde la tendencia al alza se mantuvo en el 20%.

Un mercado de lujo en entredicho

Viendo la buena aceptación y el asentamiento de esta tecnología, una lógica del mercado apuntaba a que el siguiente paso fuese protagonizado por una clase más prémium: la de los superdeportivos de lujo. En líneas generales, estos vehículos combinan arquitecturas eléctricas, la experiencia de aceleración de un superdeportivo, tecnología para garantizar cargas rápidas, el consumo de un eléctrico y las prestaciones de un vehículo de lujo. Pero su salida ha polarizado desde el principio las opiniones de los seguidores de las firmas.

Estaban quienes aprobaban este salto hacia la innovación y quienes, en el lado opuesto, acusaban a las casas de haber vendido su historia por entrar en este mercado. Bestias eléctricas, como las ha definido la crítica hasta el momento, que han roto con las expectativas de sus consumidores. El portal Xataka se hacía eco del caso del Rolls-Royce, recogiendo las palabras de su CEO, Torsten Müller-Ötvös, cuando confirmó que estaban recibiendo «más pedidos del Spectre de los que esperábamos. Estamos a un par de meses de comenzar la producción, pero, si la tendencia continúa, estoy seguro de que tendremos que reajustar nuestros planes».

En los últimos meses, sin embargo, ha habido unos giros cruciales en el mundo de los superdeportivos de lujo. El germen lo sembró, en parte, el lanzamiento del Ferrari Luce. Un vehículo rompedor, cuanto menos, ya que habla de varios hitos de Ferrari: como el primer diseño de un Ferrari con 5 puertas o el primer salto al mercado 100% eléctrico de este mercado. Días después del lanzamiento, la BBC lanzaba una noticia hablando de la extraña y negativa aceptación que había tenido este vehículo. Partiendo del aluvión de comentarios en redes sociales, que pasaban de la admiración a la decepción en cuestión de segundos.

Pero la mayor controversia fue que, frente a toda la expectativa puesta sobre este lanzamiento, nada más lanzarse el eléctrico, las acciones de la compañía cayeron un 7% en bolsa. Algo insólito que nunca antes había pasado y que sembró una gran duda en el mercado de los superdeportivos eléctricos, que hasta ahora parecía avanzar sin aparentes obstáculos.

A este frenazo del mercado de los eléctricos en grandes compañías de lujo se suma la última decisión de la junta de Lamborghini. Recientemente publicaron la noticia de que su esperado lanzamiento eléctrico tampoco verá la luz este año.

Su salida al mercado estaba prevista para 2026, sin especificaciones de cuándo podríamos conocer más sobre el coche. Lo más significativo fueron las declaraciones de su CEO, Stephan Winkelmann, a la prensa de que no lanzarán este vehículo al mercado «debido a la aceptación de nuestros clientes de coches eléctricos».

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Su estrategia de expansión ha cambiado de rumbo, mejorando e incrementando los puntos de venta y atención y dejando a un lado la introducción de eléctricos. La cuestión ya no parece ser si el coche eléctrico terminará imponiéndose, sino si el lujo está dispuesto a renunciar a algunos de los atributos que durante décadas han definido su identidad. Porque, mientras el mercado general avanza hacia la electrificación, los fabricantes más exclusivos han descubierto que, en este segmento, la innovación no siempre pesa más que la tradición.