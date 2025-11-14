No es ningún secreto que Sueños de libertad, con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que refleja una historia verdaderamente impresionante que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Desde su estreno en Antena 3, que llegó el 25 de febrero de 2024, el encargado dar voz al tema principal de la ficción fue Marwán. De hecho, fue compuesto por él junto a excepcionales artistas como son Alejandro Martínez, y Luis Ramiro. A pesar de todo, como ya ocurría en Amar es para siempre, Atresmedia ha decidido que, a partir de ahora, sea otra artista la que interprete la mítica cabecera de esta ficción que tantas alegrías les está dando. En este caso, han decidido escoger a Malú, coach de La Voz, como encargada de interpretar esta melodía.

Estamos, indudablemente, ante una de las voces más relevantes de la industria musical en nuestro país. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sacado a la luz un sinfín de exitosos discos, pero también ha realizado un gran número de tours por los que es considerada como una de las cantantes más consagradas de nuestro país. De hecho, entre 1998 y 2025, ha llevado a cabo 16 giras, pero también ha vendido más de 2 millones y medio de discos. ¡Una auténtica barbaridad! Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que Malú no solamente ha brillado, durante años, en el terreno musical, sino también en la televisión. Debido a su personalidad, se ha ganado a pulso ser una de las grandes coaches de la historia de La Voz. De hecho, por ese mismo motivo, ha formado parte de ese programa en la gran mayoría de sus versiones, incluyendo La Voz Kids y La Voz all Stars.

Por si fuera poco, también hemos podido ver a Malú como parte del jurado de Mask Singer: adivina quién canta. Así pues, la artista es consciente de que es el momento más que perfecto para adentrarse de lleno en un nuevo proyecto verdaderamente espectacular y fascinante, como es interpretar Sueños de libertad, la canción de la cabecera de la exitosa serie que se emite de lunes a viernes en Antena 3.

Aunque se desconoce cuándo empezaremos a escuchar a la artista en los primeros segundos de emisión de cada entrega, lo cierto es que lo más seguro es que no tardaremos en disfrutar de su talento. Al fin y al cabo, estamos convencidos de que, con la intachable interpretación de Malú, así como su reconocible voz, otorgarán una nueva dimensión a esta historia que cautiva a miles de espectadores en nuestro país.

No podemos dejar de mencionar que esta nueva cabecera de Sueños de libertad, que también estará acompañada de un videoclip, volverá a tener como objetivo reflejar a la perfección la más pura esencia de esta ficción, que no es otra que romper con las ataduras del pasado a través de la constante lucha por encontrar la propia voz. ¡De ahí que no hayan tenido dudas a la hora de contar con Malú para este cometido tan espectacular!