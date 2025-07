El verano llega a TGB con dos nuevas burgers de edición limitada: The Criolla y The Teriyaki

The Good Burger (TGB), la marca de hamburguesas de Restalia y la cadena nacional con mayor presencia en el sector, vuelve a sorprender este verano con el lanzamiento de dos nuevas hamburguesas premium de edición limitada: The Teriyaki y The Criolla. Dos propuestas que nacen del espíritu innovador de la marca, pensadas para ofrecer a los consumidores una experiencia gastronómica diferente, divertida y llena de sabor.

Inspiradas en dos rincones del mundo, estas nuevas burgers son un homenaje a la diversidad culinaria. The Teriyaki es una apuesta por la fusión asiática más deseada. Esta burger se compone de carne TGB bañada en salsa teriyaki, cebolla verde, cilantro y una intensa mayo-chipotle, todo ello en un nuevo pan brioche que potencia los matices de una receta pensada para quienes buscan una explosión de sabor oriental.

Por su parte, The Criolla se inspira en la tradición argentina para rendir tributo al sabor de la parrilla y el clásico choripán. En esta versión reinventada, la carne TGB se fusiona con chorizo criollo, cebolla fresca, queso Monterrey Jack y una irresistible mayonesa chimichurri. Una combinación intensa y auténtica que te traslada al corazón de la cultura latina.

Con estas nuevas incorporaciones, TGB sigue revolucionando su carta y reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad, ofreciendo recetas originales con ingredientes frescos y seleccionados, y manteniendo su filosofía smart cost para seguir siendo la opción preferida de los amantes de la buena hamburguesa.

Nuevos sabores para sorprender a los consumidores

Las hamburguesas The Teriyaki y The Criolla han sido creadas en KUBO, el centro de innovación integral fundado por José María Capitán, desde donde se diseñan productos con el objetivo de marcar tendencia en la restauración organizada. Esta colaboración se enmarca dentro de las estrategias de posicionamiento de TGB como marca referente, que apuesta por seguir ofreciendo experiencias gastronómicas únicas a través de propuestas disruptivas, con ingredientes de calidad y al alcance de todos.

TGB reafirma así su papel como líder en el sector, combinando creatividad, innovación, y calidad para continuar siendo la cadena de hamburguesas premium preferida por el gran público.