La construcción apuesta por la segunda vida de los materiales: así avanza la economía circular en el sector

El sector de la construcción consume hoy cerca del 50% de todos los materiales que se extraen en el mundo. Si nada cambia, en 2060 esa necesidad de materia prima podría duplicarse, y una parte importante de ese incremento vendrá de los edificios que levantamos cada día. Ante este horizonte, reducir la extracción de recursos naturales deja de ser un simple objetivo ambiental para convertirse en una prioridad urgente que marcará el futuro del sector.

Esta realidad exige a la industria no solo soluciones que reduzcan el impacto ambiental, sino que permitan avanzar hacia modelos circulares donde los materiales no se desechan: se recuperan, se valorizan y vuelven a formar parte del ciclo productivo, impulsando así una transformación profunda y sostenible del sector. En ese contexto nace REcircula, la nueva iniciativa de Saint-Gobain que demuestra que los residuos no son un final, sino el comienzo de otra etapa. No se trata solo de un servicio, sino de una manera distinta de mirar la obra: un lugar donde lo que sobra puede convertirse, de nuevo, en algo útil.

Una respuesta clara en un entorno de nuevas exigencias

Las exigencias regulatorias han ido marcando el camino. En España, la tasa de recuperación de residuos de construcción y demolición está fijada en el 70%, y es obligatoria la demolición selectiva y separación de determinadas fracciones como el vidrio y el yeso, entre otros. Además, desde el 1 de enero de 2025, la nueva legislación española en materia de residuos y envases industriales exige a todos los agentes del sector asumir la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y gestionar correctamente sus residuos de embalajes y envases.

En este panorama, REcircula actúa como una pieza clave. La marca unifica y potencia tres servicios ya existentes del Grupo, ofreciendo un acompañamiento integral: desde la prescripción en proyecto hasta la recogida en obra y la reintroducción de materiales en sus procesos industriales. Siempre con trazabilidad, certificaciones y la garantía de un fabricante líder.

A pie de obra, la circularidad empieza con pequeños gestos que evitan que los materiales terminen olvidados en un vertedero. Así funciona Placo® RECICLA, que recupera los recortes y restos de placa de yeso laminado para darles una segunda vida en nuevas soluciones. Lo mismo sucede con Climalit® RECICLA, el servicio que recoge y gestiona ventanas y cerramientos de vidrio cuando ya no pueden seguir cumpliendo su función, transformando ese vidrio en materia prima que volverá al horno para renacer en forma de nuevos productos. Y, en paralelo, el servicio de reciclaje CLIMAVER® (Isover RECICLA) permite que los instaladores gestionen los recortes generados en la instalación de los conductos de climatización, asegurando su trazabilidad y valorización para que esos fragmentos se conviertan de nuevo en soluciones de lana mineral. Tres procesos distintos, pero unidos por una idea común: darle futuro a lo que parecía no tenerlo.

La circularidad como motor del futuro sostenible

La puesta en marcha de REcircula se alinea con la hoja de ruta de Saint-Gobain hacia 2050, cuyo objetivo es no emitir más carbono del que absorbe, y con los hitos intermedios fijados para 2030, que incluyen reducir de forma significativa las emisiones, emplear envases 100% reciclables y disminuir el uso de materias primas vírgenes en toda su cadena de valor. Este enfoque no solo busca transformar la manera en que se fabrican los materiales, sino también cómo se gestionan en obra y al final de su vida útil. Según explica Alberto García-Blanco, responsable de Sostenibilidad y Economía Circular de Saint-Gobain España, la premisa es clara: facilitar que las empresas puedan valorizar hasta el 70% de sus residuos sin añadir complejidad a su operativa diaria.

En un momento en el que cada decisión cuenta, la transición hacia una construcción más sostenible no depende solo de grandes discursos, sino de soluciones prácticas que facilitan el trabajo diario y generan un impacto real. REcircula convierte los residuos en una oportunidad de mejora, la normativa en una ventaja competitiva y la sostenibilidad en un valor tangible que se refleja en cada obra. Se trata, en definitiva, de un servicio diseñado para construir de manera más responsable, pensado para el presente y creado con la vista puesta en el futuro.

Enlace para el manual completo de REcircula: pinche aquí.