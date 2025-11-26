El SEPE está buscando empleados en España: están pagando sueldos de 50.000 euros

El SEPE ofrece a través de su portal de empleo miles de ofertas de trabajo con diferentes sueldos para los ciudadanos españoles que estén en situación de desempleo o simplemente quieran cambiar de trabajo. Empléate es el portal que el Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de los ciudadanos y empresas para poder crear un vínculo laboral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trabajos y sueldos que ofrece este canal de empleo.

Empléate es el portal de empleo del SEPE con el que el Servicio Público de Empleo Estatal pretende ayudar a los 2.443.766 de españoles que están en situación de desempleo, según los datos proporcionados por el Gobierno en este mes de noviembre. Esta sección dentro de la página del SEPE también ofrece sueldos en condiciones para que los trabajadores con una gran experiencia puedan acceder a otros empleos.

A finales de noviembre de 2025 hay 32.819 empleos disponibles en este portal del SEPE y 8.387 plazas de empleo público. En total, el número de empresas registradas alcanza las 90.000. En la página de Empléate puedes encontrar un buen número de trabajos de acuerdo a las características que necesites, ya sea una jornada a tiempo completo, parcial o flexible. Incluso también se puede seleccionar un buen número de trabajos en los que no se requiere desplazamiento a la oficina.

Los trabajos y los sueldos que ofrece el SEPE

El portal de empleo del SEPE ofrece un buen número de trabajos y sueldos, incluso con empleos con teletrabajo. Esta modalidad de trabajo ha aumentado desde la pandemia, en la que muchas empresas apuestan por externalizar la oficina para así poder reducir costes. Los avances tecnológicos de hoy en día ponen a disposición de jefes y empleados herramientas de comunicación para poder desarrollar una función a distancia. Por ello, en Empléate muchas empresas ofrecen trabajo a distancia. Estas son algunas de ellas.

Técnico/a administrativo/a de licitaciones

En Genomcore requieren de un técnico administrativo de licitaciones con un sueldo de entre 20.000 euros y 30.000 euros brutos al año. Todo ello para realizar un trabajo a distancia en apoyo en la fase previa a las licitaciones: análisis de mercado y preparación de documentación inicial. Los trabajos a desarrollar serán la revisión y verificación de documentación para garantizar exactitud y cumplimiento normativo. Se ofrece teletrabajo con horario flexible.

Técnico/a de soporte-programación

El Sistema Nacional de Empleo demanda un técnico de soporte y programación para realizar el desarrollo y ejecución de las diferentes fases de sus proyectos. Los trabajos a realizar serán los siguientes:

Configuración y desarrollo e implantación.

Formación a usuarios.

Soporte y mantenimiento.

Gestión de clientes.

Resolución de incidencias.

Para este puesto se requiere una formación mínima de grado superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o ingeniería informática. El sueldo anual es de entre 28.000 y 33.000 euros brutos.

Desarrollador

Alten, una multinacional europea especializada en proporcionar servicios de consultoría, tecnología de la información y servicios de ingeniería a las principales compañías del mercado español, demanda un puesto de desarrollador. Para ello se piden dos años de experiencia en este puesto y se ofrecen entre 18.000 euros y 24.000 euros brutos al año. Los trabajos a realizar serían los siguientes:

Programación. NET.

Base de datos SQL Server

Llamadas al servidor (Razor/ASP o JSP)

Técnico comercial

El Periódico, citando a Empléate, también informa sobre un puesto de técnico comercial para el sector del baño en Madrid. Se ofrece un contrato a jornada completa con teletrabajo y un sueldo de entre 30.000 euros y 50.000 euros brutos al año.

Ingeniero/a de seguridad QA

La multinacional Alten también ofrece un puesto como ingeniero de seguridad para el que se reclama titulación FP de grado superior/grado/máster en informática u otras materias relacionadas con tecnologías de la información o matemáticas. El sueldo que se ofrece es entre 27.000 euros y 42.000 euros brutos al año con teletrabajo.