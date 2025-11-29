El BOE abre una oportunidad histórica: oposiciones para ser funcionario de carrera con sueldos muy buenos

En plena recta final de noviembre, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una de las mayores tandas de convocatorias de empleo público de los últimos meses. Se trata de oposiciones de lo más variadas, repartides entre administraciones estatales, autonómicas y locales, y que abarcan a distintos perfiles. La cifra es de 191 nuevas convocatorias con 1.349 plazas, todas dirigidas a convertirse en funcionario de carrera o personal laboral fijo. Y lo más relevante es que se suman a las que ya estaban abiertas desde la semana pasada, por lo que el volumen real de oportunidades es aún mayor.

Este impulso llega en un momento clave para el sector público. Por un lado, el Gobierno mantiene abierta la negociación con los sindicatos para una nueva subida salarial de los empleados públicos. Y por otro, la pandemia y la jubilación progresiva de varias generaciones de trabajadores han acelerado la necesidad de cubrir vacantes. Para quienes llevan meses preparando oposiciones, o piensan en hacerlo, el escenario es especialmente favorable: más plazas, más variedad y procesos que no exigen siempre titulaciones superiores. Como suele ser habitual, las convocatorias pueden consultarse fácilmente a través de la web oficial administracion.gob.es, filtrando por Plazo abierto. Ahí se despliega la lista completa que el BOE ha ido actualizando estos días. Y uno de los detalles más llamativos es que buena parte de las nuevas ofertas corresponden al Ministerio de Defensa, aunque no tienen relación con el personal militar, sino con puestos civiles muy diversos.

El BOE abre una oportunidad histórica con nuevas oposiciones

Entre las publicaciones recientes, el Ministerio de Defensa destaca como la administración que más perfiles variados ha puesto en marcha. En esta ocasión, no se trata de las habituales plazas de Tropa y Marinería ni de reservistas, sino de vacantes orientadas a profesionales civiles con titulaciones específicas. En la lista aparecen:

4 plazas de odontólogos,

47 plazas para titulados especialistas en Ciencias de la Salud,

3 plazas para informáticos,

6 para enfermeros,

Y otros puestos técnicos vinculados a investigación, laboratorio o gestión.

Para consultarlas, basta con acceder a la Oferta de Empleo Público del propio Ministerio de Defensa o revisar las resoluciones que enlaza el BOE.

Lo interesante para los opositores es que muchas de estas plazas son de funcionario de carrera, con salarios estables, trienios, complementos específicos y la posibilidad de promoción interna a medio plazo.

El Grupo C2, entre los más demandados por no exigir estudios superiores

Una parte importante de los procesos que han visto la luz estos días pertenece al Grupo C2, el grupo funcionarial que no exige título universitario. Aquí basta con contar con la ESO, un FP de grado básico o una certificación equivalente. Y no es casual que sean las oposiciones más buscadas año tras año: permiten el acceso a un empleo fijo y regulado sin necesidad de cursar estudios superiores.

La convocatoria más numerosa de esta semana es precisamente de este grupo: 254 plazas de auxiliar administrativo en el Servicio Aragonés de Salud. El reparto es el siguiente:

218 plazas de turno libre

26 para personas con discapacidad general

10 para personas con discapacidad intelectual

El plazo está abierto hasta el 17 de diciembre de 2025 y las bases están disponibles en el Boletín Oficial de Aragón.

Más plazas sanitarias: 103 médicos de familia en Baleares

Entre las convocatorias autonómicas también destaca la del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT), que ha publicado 103 plazas de médicos de familia de Atención Primaria. El reparto, como en otros procesos, se divide entre:

86 plazas por turno libre

10 por promoción interna

7 para personas con discapacidad intelectual

El requisito es claro: grado o licenciatura en Medicina y la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. El plazo está abierto hasta el 16 de diciembre de 2025, con bases consultables directamente en la web del IBSALUT.

50 técnicos superiores de Instituciones Penitenciarias

En el ámbito estatal, otra de las convocatorias importantes corresponde al Ministerio del Interior, que ha abierto 50 plazas para el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias:

40 plazas para turno libre

10 para personas con discapacidad general

Los aspirantes deben contar con grado o licenciatura en Derecho si desean optar a las plazas de jurista, o grado/licenciatura en Psicología para las plazas de psicólogo. El plazo está abierto hasta el 15 de diciembre, y toda la información está disponible en la web del Ministerio del Interior o en la resolución publicada en el propio BOE.

Nuevas bolsas de empleo público: otra vía de entrada

Además de las plazas fijas, el BOE también ha publicado esta semana varias bolsas de empleo público para funcionarios interinos, una vía cada vez más relevante para quienes buscan sumar experiencia y puntos de cara a futuros concursos-oposición. Entre las más destacadas figuran:

Titulado superior en docencia e investigación para la Universidad de Jaén (plazo hasta el 4 de diciembre de 2025).

(plazo hasta el 4 de diciembre de 2025). Escala técnica superior especializada en Relaciones Públicas y Protocolo para Les Corts Valencianes (hasta el 2 de diciembre de 2025).

Facultativo superior en la escala de medio ambiente en la Generalitat Valenciana.

Administrativos para la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en el SCAYLE (Castilla y León), con plazo abierto hasta el 28 de noviembre de 2025.

Estas bolsas permiten acceder a puestos temporales que puntúan en futuros procesos selectivos y, en muchos casos, se convierten en la antesala de una plaza fija.