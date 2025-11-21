Esto es lo que pasa si tu hijo se pone malo y te vas del trabajo: lo dice un abogado laboralista

Un abogado laboralista se ha pronunciado en las redes sociales sobre los derechos de los trabajadores que tengan un hijo y tengan que abandonar su puesto en caso de enfermedad. Jaime Lorente, experto en la materia, ha dejado claro que todos los empleados pueden irse del trabajo en caso de que un hijo se ponga malo. Consulta en este artículo lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre esta situación que se puede dar en muchas empresas españolas.

La conciliación laboral siempre es un tema que está encima de la mesa en los casos de los trabajadores que tengan hijos, especialmente recién nacidos o de corta edad. En muchas situaciones, muchos trabajadores se ven obligados a dejar su puesto de trabajo en caso de que un hijo se haya puesto malo e incluso pueden perder más tiempo en caso de tener que llevarlo al médico. Y, ¿cómo puede influir eso en el salario? ¿Puedes irte al trabajo si tu hijo se pone malo?

A esto responde el Estatuto de los Trabajadores y también el abogado laboralista Jaime Lorente, que en las redes sociales ha publicado un vídeo para la tranquilidad de los padres con hijos. De primeras, ciñéndonos a la ley, hay que acudir al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia al «descanso semanal, fiestas y permisos». Concretamente, el tema sobre irse del trabajo si tu hijo se pone malo está en el punto 9.

«La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata», dice el Estatuto de los Trabajadores, que también deja claro que «las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado, equivalentes a cuatro días al año, conforme a lo establecido en convenio colectivo».

¿Irte del trabajo si tu hijo se pone malo?

El abogado laboralista también ha respondido a esta pregunta ciñéndose al Estatuto de los Trabajadores y estos cuatro días de fuerza mayor de los que puedes disponer de acuerdo a la ley. «Muchos de vosotros pensáis que no. En el hipotético caso de que la empresa deje que te vayas, pensáis que no tenéis derecho a cobrar esas horas y estáis totalmente equivocados», comienza diciendo en el vídeo que cuenta con miles de reproducciones.

«Si se pone tu hijo malo, puedes ir a recogerlo y después al médico si hace falta. Tienes derecho a cobrar esas horas gracias a un permiso que además es muy desconocido», confirma, aludiendo a estos cuatro días de fuerza mayor que también están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. «Es el permiso de cuatro días por fuerza mayor. Puede aplicarse perfectamente en este tipo de casos. Además, este permiso tiene un detalle muy interesante, que se puede disfrutar por horas», cuenta.

Jaime Lorente también pone el ejemplo de un trabajador que vaya a por el niño al cole, después al médico y tardas tres horas y media en total. «No pierdes un día de permiso, sólo pierdes tres horas y media», cuenta. Para finalizar, este abogado laboralista explica en su vídeo que «la empresa está obligada a dejar que te vayas a por tu hijo» y «por supuesto, también a pagarte esas horas siempre que no hayas agotado el permiso de cuatro días».