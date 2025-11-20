Se hace en España y es lo peor: el aviso de un abogado sobre los testamentos que te afecta

El abogado David Jiménez ha publicado en las redes sociales un aviso sobre los peligros a la hora de realizar los testamentos. Esto es algo que es recomendable hacer para las personas que quieran expresar sus últimas voluntades a través de un documento que se tiene que realizar ante notario y en el que quedará distribuido el reparto de bienes del testador. Consulta en este artículo todo lo que debes saber y dice este abogado sobre los testamentos.

El testamento es un documento jurídico recogido en los artículos 662 y 743 del Código Civil, en el que se especifican todos los detalles sobre instrumento jurídico imprescindible antes del fallecimiento de una persona. En España, el testamento más habitual es el que se deja el usufructo a la mujer y se nombra a los hijos como herederos. Esta es la práctica más habitual en los casos en que el testador está en situación de matrimonio y tiene hijos con su cónyuge.

Este tema lo ha tocado el abogado David Jiménez en un vídeo publicado en las redes sociales en el que desvela uno de los mayores errores que se cometen en España a la hora de realizar un testamento. «Te desvelo el testamento que más se hace en España», reza el titular del vídeo publicado que cuenta con miles de visitas en las redes sociales, en el que también desvela algunos problemas fiscales en los que puedes incurrir a la hora de hacer un testamento.

Los errores a la hora de hacer un testamento según un abogado

David Jiménez ha tocado el tema de la fiscalidad y la repercusión en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la hora de ser el heredero de lo que pone en un testamento. Este abogado experto en la materia ha dejado claro que el testamento más usual puede ocasionar problemas fiscales a los herederos que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan, podrán pagar unas cantidades u otras. Aquí siempre hay que tener en cuenta que en las zonas de España en las que gobierna el Partido Popular, este impuesto está bonificado al 99%, siendo el pago una cantidad simbólica.

«El testamento que más se hace en España es el testamento del uno para el otro y después para los hijos», comienza diciendo este abogado sobre los testamentos que más se suelen hacer en España y que no tiene por qué ser el mejor a nivel fiscal. «Este testamento es fiscalmente de los peores que puedes hacer porque es caro fiscalmente y lo que no hace es personalizar la situación», informa este experto en la materia, que recomienda «hacer un testamento para esa situación personal y patrimonial».

«Lo que hacemos nosotros y lo que cualquier profesional tiene que hacer es: ‘Oye, cuéntame tu situación’. Si estás casado, divorciado, si tienes hijos, un hijo discapacitado, si eres empresario…», cuenta. «Bueno, pues vamos a hacer un testamento para esa situación personal y patrimonial, no hacer uno general que valga para todo el mundo y que quizá no sea el mejor para ti», dice sobre lo que deben hacer los profesionales a la hora de hacer un testamento. «Hay que hacer un testamento para esa situación personal y patrimonial».

¿Cuánto cuesta un testamento en España?

Hacer un testamento en España suele tener un coste de menos de 100 euros. Según datos publicados en 2024, el precio suele ser de entre 40 y 75, dependiendo de la complejidad y longitud de los bienes que desea repartir el testador. Para poder realizar este documento, sólo será necesario presentar un DNI ante notario y explicar en qué consistirá el reparto de los bienes.