Valeria Ros reaparece en ‘La Revuelta’ tras su supuesto despido: «Se te dio por muerta»

El pasado miércoles 8 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, por sorpresa, Valeria Ros apareció en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Debemos tener en cuenta que, muchos medios, se hicieron eco de que la humorista era baja en el programa por diversas cuestiones. Una supuesta salida por la que, incluso, Grison llegó a bromear hace tan solo unas semanas: «Debajo del escenario se guardan las cosas que ya no se usan. Puedes encontrarte a Valeria Ros o a Pantomima Full». Fue entonces cuando Valeria quiso hablar sobre este asunto, sincerándose respecto a cómo vivió que se comenzase a hablar de su supuesto despido de La Revuelta: «Recibí un mail de un periodista que decía: ‘Me han contado que hay dudas de que continúes en La Revuelta en la siguiente temporada’».

Fue entonces cuando pidió al periodista que le confesase quién había dicho esa información, y no recibió respuesta. Minutos más tarde, Valeria Ros se encontró con la noticia de su supuesto despido, publicada en ese mismo medio. «El único cambio es que me voy yo para ganar audiencias, ¡si he venido cuatro días!», aseguró la humorista. Todo ello mientras desveló que no recibió ningún mensaje por parte del programa porque, como justificó David Broncano, «no había nada que comunicar». Ros fue completamente honesta: «Me rallé muchísimo». Es más, durante su reaparición ante los medios en el FesTVal de Vitoria por la nueva temporada de MasterChef Celebrity, vivió algo sorprendente: «Todo el mundo me preguntaba ¿por qué te han echado de La Revuelta?’». Es más, llegó a pensar que el silencio del programa era algo así como «una trampa». Y lo explicó: «A ver si os lo calláis para que me despida yo y no me paguéis el despido improcedente».

David Broncano no dudó en pronunciarse sobre este asunto: «Somos colegas, hombre. Si algún día se te chuta, se te comunicará». Todo ello mientras Valeria Ros quiso ir mucho más allá: «Es verdad que metí muchas patas en La Revuelta, vamos a ser sinceros. Nunca te he visto reírte conmigo», comentó, dirigiéndose al presentador del programa.

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de La Revuelta dejó algo muy claro: «Creo en las segundas oportunidades». Acto seguido, fue allá: «Ahora mismo me siento como Pedro Sánchez. He perdido las primarias, he cogido el Peugeot, me he ido con dos amigas chonis a dar una vuelta y a ganarme a esta gente que no me quiere».

Todo ello mientras quiso recordar alguna de las críticas hacia ella que ha leído en redes sociales: «Han dicho que se van a fregar cuando estoy yo. No te vayas a fregar», pidió. Y añadió: «Cuando salí, el primer día era Trending Topic, me hizo mucha ilusión. Me metí y madre mía, qué horror». Así pues, para saber la opinión real de la gente, la humorista optó por replicar el experimento social de Rosalía en El Hormiguero, que se volvió irreconocible para saber qué opinaba la gente.

Tras ver las reacciones de las personas, que no tardaban en descubrir que se trataba de Valeria Ros, David Broncano hizo un comentario: «Pero necesitaba hacerlo. Me dio un bajón y dije: ‘Tengo que ir a la calle y que me den una segunda oportunidad’, como el ave fénix». El presentador no tardó en zanjar este asunto de la siguiente manera: «Se te dio por muerta, por Grison y los medios. Volviste de la nada, vamos a ver».