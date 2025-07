Preocupación total por Irene de Grecia, la razón por la que doña Sofía no ha viajado a Mallorca

La salud de Irene de Grecia se habría resentido mucho en los últimos días, según informan desde la revista Semana. Circunstancia, que ha llevado a la reina Sofía a permanecer al lado de su hermana y no viajar hasta Mallorca, como viene siendo habitual que haga todos los veranos. Allí, suele darse cita siempre con Felipe VI, Letizia y sus dos nietas: Leonor y Sofía. Sin embargo, parece que el delicado estado de salud de la apodada cariñosamente como «Tía Pecu» habría llevado a la emérita a cambiar de planes este año. De ese modo, todos los ojos están puestos ahora en el paradero de Doña Sofía, pero también en la salud de su hermana Irene, que sería su principal preocupación ahora mismo. Y es que hay quien apunta a que la madre del rey Felipe podría haberse trasladado directamente hasta Grecia para acompañarla.

Irene de Grecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No es ningún secreto que Irene ha tenido que hacer frente a diversos problemas de salud a lo largo de los años, empezando por el cáncer de mama que padeció en 2002. En ese momento, la hermana de Doña Sofía tuvo que hacer frente a un delicado tratamiento de quimioterapia, aunque finalmente conseguía superar la enfermedad. Y a eso se suma que, desde hace tiempo, se habla también sobre ciertos problemas cognitivos que podrían haberla debilitado por completo, –se ha llegado a insinuar que podría tratarse de Alzheimer, aunque jamás ha llegado a confirmarse–. Sea como sea, la preocupación sobre su estado se disparaba a raíz de que apareciese en silla de ruedas.

Irene de Grecia en una recepción. (Foto: Gtres)

La última vez que vimos a Irene de Grecia en público fue el pasado mes de febrero con motivo de la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis en la Iglesia de San Nicolás de Rangava. Evento al que también asistió Doña Sofía junto a su hija, la infanta Cristina. Pese a ello, son escasas las ocasiones en las que Irene suele dejarse ver en público, y es que ha optado siempre por mantenerse en un segundo plano. De hecho, decidía quedarse en el Palacio de la Zarzuela para acompañar a la emérita, habiéndose convertido en su gran apoyo y fiel consejera.

Además, también ha estado muy volcada con las causas benéficas y culturales, con lo que ha conseguido ganarse el cariño de toda su familia. De hecho, no es la primera vez que la princesa Leonor y la infanta Sofía se deshacen en halagos y gestos tiernos con la hermana de su abuela. Algo que pudimos comprobar el año pasado durante la habitual cena que suelen celebrar los reyes para despedir sus vacaciones en Palma.

La Reina Sofía con Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

En cuanto a su vida personal, Irene de Grecia jamás llegó a casarse, aunque sí llegaba a rumorearse que con apenas veinte años pudo enamorarse de su primo, Mauricio de Hesse. Un romance que no llegaba a buen puerto. Además, parece que también mantuvo una breve relación con el príncipe Miguel de Orléans, que no salía a la luz hasta años después. «He estado enamorada, naturalmente, pero no quiero contar ninguna historia de amor que he vivido por discreción», le confesaba a su biógrafa en una ocasión.