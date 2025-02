¿Cuánto dura la gala de los premios Oscar 2025?

A pocas horas para que de comienzo la 97.ª edición de la alfombra roja, en el mundo del celuloide no se habla de otra cosa que no tenga que ver con Emilia Pérez, The Brutalist, Anora y compañía. La temporada de premios en Hollywood culmina con la entrega las estatuillas doradas, el evento cinematográfico más prestigioso y esperado del año. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para celebrar su gran noche el próximo domingo 2 de marzo (madrugada del 2 al 3 en la franja horaria española), reconociendo lo mejor del cine en el último año. Este evento no solo atrae a las figuras más destacadas de la industria, sino que también captura la atención de millones de espectadores en todo el mundo, ansiosos por conocer los ganadores, disfrutar de las actuaciones en vivo y presenciar momentos tan históricos, como polémicos. Pero, ¿Cuánto va a durar esta vez la gala de los Premios Oscar 2025?

En pleno directo y con momentos únicos en cada edición, resulta muy complicado estipular una duración exacta de una celebración que ha llegado a tener desde ganadoras equivocadas, hasta bofetones inesperados que parecían parte de una performance de la propia gala. Por otra parte, el control del tiempo es algo fundamental, ya que si bien la ceremonia busca honrar las extraordinarias contribuciones al cine, también es un espectáculo que equilibra entretenimiento, actuaciones musicales, los discursos de los ganadores y segmentos especiales. Es por este motivo que su duración suele ser de varias horas . A continuación, desvelamos la duración de la gala de premios Oscar 2025, dónde y cómo ver la ceremonia y cuáles son las películas más nominadas.

¿La duración de los Premios Oscar 2025?

Después de una larga espera, aquí estamos: El próximo domingo será por fin el de noche de los Premios Oscar 2025 . Entre alfombras rojas y actuaciones musicales, entre gags y quién sabe si momentos no programados. ¿Asistirá finalmente Karla Sofía Gascón? Y de ser así, ¿se sentará junto a sus compañeras de reparto y el director Jacques Audiard? ¿Habrá bromas al respecto? Hacia mucho tiempo que una edición de la alfombra roja llegaba con tantas polémicas y frentes abiertos al teatro Dolby de Los Ángeles. Sin saber todavía cómo lidiará con todo ello el presentador Conan O’Brian, lo que parece seguro es que tendremos previsibles discursos contra la administración Trump y más de un homenaje a los terribles incendios sucedidos el pasado mes en el estado de California.

Lo primero de todo será saber cuántas horas va a durar la ceremonia de los Premios Oscar 2025. Por norma general, sabemos que la gala es siempre bastante larga. Sin embargo, en la última década se ha intentado reducir bastante el tiempo y de hecho es ya conocido, que los ganadores tienen apenas un minuto para dar las gracias por su premio, antes de que comience a sonar la música de la orquesta.

Desde la Academia americana de las Ciencias y las Artes Cinematográficas piensan que durante los últimos años, ha habido una perdida de audiencia constante relacionada con lo larga y pesada que era la ceremonia que se ofrece desde Los Ángeles.

Por ello se han introducido varios cambios en los últimos años. El primero ya lo hemos dicho, recortar el tiempo para agradecer por los premios. El segundo, la emisión de un vídeo resumen previo a la gala con los discursos de la estatuillas que no se otorgan en directo (Mejor Edición, Cortometraje, maquillaje, banda sonora, diseño de producción, cortometraje de animación, cortometraje documental y Mejor Sonido).

Horario de los Oscar 2025

Al igual que con los recortes de tiempo del pasado año, la institución volverá a intentar que la gala dure «sólo» tres horas y media. En el horario estadounidense, la ceremonia de 2025 estará marcada por un comienzo a las 16:00 horas (23:00 h en España) y se espera que finalice entonces a las 19:30h (Es decir, en nuestro territorio tendremos que trasnochar hasta aproximadamente las 03:30 h.)

Dónde se celebran y cómo ver la gala en España

Como en años anteriores, el Dolby Theatre de Los Ángeles es el escenario en el que se celebran los Oscar 2025, y que en Estados Unidos ofrece en directo la cadena ABC desde 1976. No obstante, los contratos y derechos de emisión han variado a lo largo de la vida de estos premios, turnándose este canal con la NBC. En España, los Premios Oscar 2025 se podrán ver como de costumbre a través de Movistar Estrenos y Movistar + a partir de las 23:00 horas (aunque antes se emite la alfombra roja).

Las películas con más nominaciones

Entre las nominaciones de los premios Oscar 2025 y tras el desprestigio popular de Emilia Pérez (13 nominaciones), The Brutalist destaca con 10 candidaturas, empatada con Wicked. Aunque en realidad las dos grandes rivales del filme de Brady Corbet son tanto Anora (6 nominaciones), como Cónclave (8 nominaciones), la cual podría ser la gran sorpresa de la noche.