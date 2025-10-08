El problema auditivo que está condicionando la carrera de Rosa López: "Ha habido muchas lágrimas"
Rosa López ha hablado por primera vez sobre un problema auditivo que le ha generado "frustraciones en aumento"
Este revés de salud ha provocado que la granadina haya desafinado en algunos de sus últimos conciertos
Rosa López saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo 1. Su paso por el concurso podría definirse como la transformación de una granadina tímida en toda una estrella nacional que consiguió hacerse con el cariño del público. Han pasado más de dos décadas desde entonces, y aunque su carrera ha continuado imparable, Rosa siempre ha preferido mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Sin embargo, recientemente, ha decidido dar un paso al frente para hablar abiertamente sobre un problema auditivo que padece y que, en cierta manera, ha afectado a su capacidad para cantar.
«Es algo que llevo arrastrando desde hace tiempo sin darme cuenta y que me ha frustrado muchísimo durante años en los conciertos y en las pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba», comenzaba a contar en una conocida revista. Añadía que fue en una revisión rutinaria donde, finalmente, se enteró de que había perdido «medios y agudos» en su oído derecho, algo que le terminó provocando problemas en la afinación. «Mis frustraciones fueron en aumento. Nunca lo he compartido para evitar que todo el mundo opinase, pero claro, todo ello, sumado a mis problemas del pasado con la voz, me hacía mucho mal», explicaba.
Ver esta publicación en Instagram
Proseguía señalando que había empezado a ser consciente de que no podía ser ella misma si no aceptaba ni afrontaba este problema. Y, por ello, ha sacado a la luz las consecuencias que más ha sufrido a raíz de este problema. «No afinaba y la frustración me llevó a una impotencia de la que no era capaz de salir. […] Yo notaba que había momentos en los que no escuchaba del todo bien y me acostumbré a convivir con ello. No lo veía como un problema porque lo acepté […] No me oía a mí misma y esto me ha provocado momentos muy duros […] La gente no lo sabe, pero detrás de cada actuación ha habido muchas lágrimas», confesaba.
Con su testimonio, la artista ha explicado que busca visibilizar su situación y lanzar un mensaje de fuerza y superación a todos aquellos que atraviesan dificultades similares. A día de hoy, Rosa ya se ha puesto en manos de profesionales para tratar su problema auditivo, consiguiendo una clara mejoría. «Es un alivio tener gente profesional que te entienda y también haber dado una explicación a algo que me machacaba tanto. Entender las cosas hace buscar nuevos caminos. Cuando sanas por dentro el cuerpo, también responde. Me siento más en equilibrio y eso se nota en la voz», cuenta.
Rosa López en Madrid. (Foto: Gtres)
Para terminar su entrevista concedida a la revista Semana, Rosa también se ha pronunciado acerca de las críticas que ha recibido por desafinar en los últimos meses. «Es muy fácil juzgar. Lo que pasa es que detrás de cada actuación había mucho esfuerzo y una gran lucha silenciosa. A veces me dolía más el corazón que los oídos. Pero bueno, he aprendido a perdonar y a perdonarme. Lo importante es seguir hacia delante con amor y muchísima gratitud y respeto», concluía.