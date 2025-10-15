Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, ha reaparecido ante las cámaras de la agencia Gtres visiblemente incómodo al ser preguntado por los problemas judiciales que atraviesa su ex, Paulina Rubio. El empresario español, que comparte un hijo con la cantante mexicana, ha sido abordado por los periodistas en plena calle para conocer su opinión sobre la nueva polémica que salpica a la artista, quien ha sido demandada en Miami por impago de alquiler y supuestos desperfectos en una lujosa mansión valorada en más de 17 millones de dólares.

Lejos de alimentar la controversia, Colate ha preferido mantenerse al margen del asunto. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?», ha dicho con evidente molestia ante las preguntas de los reporteros. «No es un tema que me incumbe», insiste, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre los problemas económicos o judiciales de la madre de su hijo. Pese a su tono prudente, el empresario sí ha reconocido entre risas que «hay gente que incluso le ha culpado» de la situación, algo que le parece totalmente absurdo. «Me han contado que el otro día me echaban la culpa a mí, pero bueno…», ha zanjado sin dar más detalles.

Nicolás Vallejo-Nágera y Alejandra Conde en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante el encuentro, Colate también ha tratado de eludir las preguntas sobre el estado actual de su relación con Paulina o sobre el proceso judicial por la custodia de su hijo, que en los últimos años ha generado varios enfrentamientos legales entre ambos. «No, yo ahí no me meto», ha repetido una y otra vez, evitando cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque o una defensa. Cuando los periodistas han insistido sobre si le sorprende la situación o si cree que la cantante podría haber dejado la vivienda con desperfectos, Colate ha vuelto a esquivar la polémica con una sonrisa forzada: «No me incumbe. Gracias. ¿Qué hacéis aquí?», ha dicho.

Mientras tanto, las noticias que llegan desde Miami no son precisamente halagüeñas para la chica dorada. Paulina Rubio ha sido demandada por su antiguo arrendador, Fang Wu, quien asegura que la artista dejó de pagar dos meses de alquiler -un total de 70.000 dólares- de una lujosa mansión situada en la exclusiva zona de Venetian Islands, en Miami Beach. Además, el propietario la acusa de haber permanecido en la casa quince días más tras el vencimiento del contrato, lo que la convierte en «inquilina remanente» según la legislación de Florida, obligándola a abonar el doble del alquiler por ese periodo adicional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Rubio (@paulinarubio)

A la deuda económica se suman también las acusaciones de haber dejado la vivienda en «condiciones insalubres», con daños en las paredes, el mobiliario, los baños y el jardín. El casero reclama otros 5.259 dólares en concepto de reparaciones, lo que eleva el monto total de la querella a 110.259 dólares, aunque al descontar la fianza de 70.000 que la cantante entregó al inicio del contrato, la deuda pendiente rondaría los 40.000 dólares. Por su parte, la defensa de Paulina sostiene que la cantidad reclamada por desperfectos está «inflada» y que la artista ya habría abonado parte del dinero correspondiente al periodo extra de estancia.

Este nuevo frente judicial se suma a una etapa complicada para la intérprete de Y yo sigo aquí, que en los últimos años ha protagonizado varios enfrentamientos legales con sus exparejas, entre ellas el propio Colate. A sus 54 años, Paulina Rubio sigue viviendo bajo el escrutinio público, y su vida personal continúa generando titulares tanto en México como en España. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Colate ha dejado claro que no piensa entrar en polémicas que no le afectan directamente.