Paulina Rubio, acusada de inquiokupa: debe más de 100 mil dólares

Paulina Rubio suma un escándalo más a su currículum. La artista de 54 años ha sido acusada de ser inquiokupa. El tiempo justo -el programa de Joaquín Prat-, ha sacado a la luz que la ex de Colate Nicolás Vallejo-Nágera -con el que mantiene un litigio de años por la custodia de su hijo en común- ha recibido una querella judicial presentada ante la corte de Miami por parte del propietario de la mansión -valorada en 17 millones de dólares- en la que vivió en Florida desde marzo de 2024 hasta abril de 2025. Una demanda por la que tendrá que pagar, por distintos motivos, más de 100.000 dólares.

Todos los detalles de la demanda

En primer lugar, se le acusa a la Chica Dorada del impago de dos meses de alquiler. Según el arrendador del domicilio -cuyo alquiler mensual es de 35.000 dólares-, la artista le debe dos meses de renta. Es decir, por esta parte tendría que abonar un total de 70.000 dólares que aún están pendientes. «Paulina no pagó al propietario dos meses de alquiler adecuado, según los términos del arrendamiento», deslizaron en el espacio vespertino de Telecinco.

Paulina Rubio. (Foto: Gtres)

Otra de las razones por las que se ha acusado a la intérprete de Ni Una Sola Palabra de inquiokupa es por su permanencia no autorizada en la mansión tras el contrato. La demanda desliza que la artista estuvo viviendo «ilegalmente» en la casa durante quince días más tras finalizar el contrato, por lo que la cantante habría sido en «una inquilina remanente», según la legislación de Florida.

Asimismo, el demandante asegura que la artista dejó la residencia en mal estado y con zonas deterioradas que ha enumerado y denunciado ante la corte: «Paulina dañó la propiedad y la dejó en condiciones insalubres más allá del desgaste normal, incluidos, entre otros, daños en la puerta de la cocina biplegable, paredes, césped, asientos de inodoros, cubiertas de salida, sofás y vidrios de las puertas. Además de dejar la propiedad en condiciones insalubres». Por esto, el casero le ha pedido que abone 5.259 dólares más. Todos estos daños, según han apuntado en el programa de Joaquín Prat, habrían sido «insalubres», más allá del desgaste habitual de una vivienda.

Paulina Rubio en el plató de ‘La Voz’. (Foto: Gtres)

Esto supondría que la ex cuñada de Samantha Vallejo-Nágera tendría que abonar un total de 105.000 dólares. Una cifra que, al pagarla, no tendría que hacerlo de manera íntegra ya que cuando alquiló la mansión pagó 70.000 dólares de fianza, por lo que la deuda ese le reduciría a 40.259 dólares -a pesar de que, además, el propietario le reclama el pago de intereses y costas judiciales-.

Por su parte, el bufete de abogados de la Chica Dorada insiste en que ya ha abonado 17.500 dólares por los días extra. Además, su defensa considera que la reparación de los daños está valorado en 2.700 dólares y no en 5.259 como se le reclama.