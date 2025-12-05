La llamativa reacción de Colate al supuesto desalojo de Paulina Rubio en Miami

Paulina Rubio ha vuelto a situarse en el punto de mira después de trascender ciertas informaciones que señalan que habría sido desalojada de su casa de Miami por problemas económicos. Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en correr como la pólvora y, en medio del revuelo generado, una de las reacciones más esperadas era la de su ex pareja, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate. Sin embargo, este ha preferido mantenerse en su habitual discreción y sin pronunciarse al respecto. No obstante, su reacción ha sido cuando menos llamativa al ser preguntado por la prensa sobre lo ocurrido.

Durante su presencia en la fiesta de uno de los periódicos más conocidos de nuestro país. Colate señalaba que la Navidad era una de las épocas del año que más le gustaban y que esperaba pasarla en familia junto a su hijo. Además, haciendo balance del año, confesaba que «2025 había tenido muchas cosas buenas» y que a 2026 tan solo le pedía «seguir mejorando y que a todos les vaya bien».

Sin embargo, este ambiente distendido dio un giro radical cuando una reportera le preguntó por su opinión acerca de lo ocurrido con la intérprete de Ni una sola palabra. Y es que el mencionado, en lugar de mostrarse natural y responder a la cuestión, optó por darse la vuelta y abandonar el lugar, huyendo de la prensa en pleno photocall del evento. Sin duda, se trata de un gesto que deja entrever, más que nunca, su firme intención de mantenerse al margen de cualquier asunto relacionado con la cantante.

La ¿complicada? situación económica de Paulina Rubio

A pesar de que Colate no ha querido hablar sobre el supuesto desalojo de Paulina, lo cierto es que la noticia no ha parado de acaparar titulares en las últimas horas. Fue la periodista Maxine Woodside, desde el programa Todo para una mujer la que sacó a la luz que la cantante tenía «muchas deudas» y que por ello se había visto obligada a abandonar la vivienda. Además, señaló que este declive económico en parte se debía a los honorarios de los abogados que había tenido que pagar tras los prolongados pleitos legales que ha protagonizado junto a sus ex parejas, Nicolás Vallejo-Nágera (Colate) y Gerardo Bazúa, más conocido como Jerry.

Sin embargo, poco después, una fuente cercana a la artista afirmó a la revista ¡Hola! que esta información era falsa y que Paulina dejó de vivir en esa casa (ubicada en una exclusiva isla de Miami Beach) por decisión propia. «No le han echado de ningún sitio», explicaban. Este mismo testimonio también confesó que la cantante estaba «un poquito enfadada» por todo lo que se estaba comentando sobre su situación económica.