Paulina Rubio, desalojada de su casa de Miami: "Tenía muchas deudas"

Paulina Rubio ha sido desalojada de su casa de Miami tras no hacer frente a los pagos de la hipoteca. Así lo ha contado Maxine Woodside en el programa de televisión Todo para una mujer, donde ha señalado, sin entrar en mayores detalles, que la cantante «tiene muchas deudas». No obstante, la periodista ha explicado que este declive económico se debería a los honorarios de los abogados que ha tenido que pagar tras los prolongados pleitos legales que ha protagonizado junto a sus ex parejas, Nicolás Vallejo-Nágera (Colate) y Gerardo Bazúa, más conocido como Jerry.

Por ahora, la intérprete de Ni una sola palabra no se ha pronunciado al respecto, así como su equipo tampoco ha abordado la cuestión de manera pública, por lo que es todo un misterio donde está residiendo en estos momentos. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, se ha despertado un gran interés alrededor de la mansión de lujo en la que residía, la cual estaba ubicada en Miami Beach y posee un valor superior a los 17,5 millones de dólares, según varios medios.

Paulina Rubio en la 97º edición de los Premios Oscar. (Foto: Gtres)

