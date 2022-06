Era el pasado sábado 28 cuando el panorama nacional se consternaba al conocer una noticia: Miriam Pérez-Cabrero, conocida por su participación en la quinta edición de MasterChef, era víctima de un accidente de moto por el que su vida corrió grave peligro. Fue ella quien se hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales, donde el conductor del vehículo culpable se daba a la fuga mientras la más conocida como Miri yacía en el suelo.

Unos días después, ha sido la propia protagonista quien ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus más de 230 mil seguidores los detalles de todo lo acontecido. Con el rostro repleto de magulladuras, Miri reunía fuerzas para grabar una serie de stories explicativos: “Hola a todos. Hace días que tenía ganas de aparecer por aquí, pero me cuesta un poco verme así”, comenzaba relatando, para después entrar en más detalles sobre su estado físico y anímico: “Hoy es el primer día que estoy bastante mejor y bueno, me paso sobre todo para deciros que estoy bien dentro de todo, que ha sido muy duro, he estado mucho peor pero ahora estoy mucho mejor de ánimos. Sigo hinchada, se me ha roto la nariz… Con lo cual la tengo un poco hinchada, unos puntos también… Me voy a poner buena y sé que tengo el apoyo de un montón de gente. Quería daros las gracias a todas las personas que me habéis escrito y os habéis preocupado por mí, que me habéis mandado energía porque la he recibido. No me puedo reír porque me tiran los puntos y no puedo vocalizar bien, no puedo tragar bien ni comer bien. Dentro de todo estoy bien, podía haber sido mucho peor y quería daros las gracias. Os iré contando poco a poco lo que ha pasado, porque ahora estoy un poco en shock (…) Gracias de corazón a todas las personas que habéis velado por mí, porque ha sido una experiencia un poco fuerte, pero salimos todos reforzados”, zanjaba, visiblemente emocionada por el apoyo recibido y con más ganas que nunca de recuperarse y seguir con su vida cotidiana.

A través de sus publicaciones, Miri también ha compartido un carrusel de imágenes en el que permitía a sus fans ver sus heridas sin filtros, demostrando que, aunque podía haber sido peor, los daños son notables: “El pasado 28 de mayo tuve un accidente bastante fuerte. Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos”, escribía. Pero su testimonio no quedaba ahí, y seguía contando todo lo que ha vivido desde el accidente: “Al principio fue una putada, sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mí misma porque en el fondo soy consciente de que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor. No os voy a negar que pienso mucho en el momento justo después de recuperar la consciencia; estaba tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo, notaba mi cara en carne viva, estaba cagada de miedo pero tenía la mano de una chica que se llama Bea agarrando la mía con fuerza y otra chica (Mar) me calmaba diciendo que la ambulancia llegaba, que no me moviera. Además de ellas dos, tenía mil ojos desconocidos sobre mí. He pasado miedo, y ahora que sé que eso es el miedo y que nuestra vida depende de una milésima de segundo, no sé, como que lo veo todo un poco distinto. Cuando me abrazan me emociono porque pienso ‘qué suerte tengo’. Sigo con el susto y no os voy a engañar, con mil altibajos y dolores cada día, pero poco a poco estoy mejor!”, finalizaba, para después volver a dar las gracias y aclarar las dudas que había tenido a la hora de subir este post: “Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, la verdad, me habéis mandado fuerza y full energía todos estos días. He pensado mucho subir estas fotos. Pero qué más da, si al final forman parte de mi vida, de mi historia y pienso que no tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más, en las malas”.