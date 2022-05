Miri Pérez – Cabrero se ha convertido en una influencer de éxito desde que saltó a la fama con su participación en MasterChef, el programa de cocina más conocido de la pequeña pantalla, en el que la joven también dio mucho de qué hablar por la relación sentimental que fraguó entre fogones con Jorge Brazález, el ganador de la edición.

Ahora, la conocida actriz y modelo ha logrado colarse en la actualidad informativa tras dar a conocer un fatídico episodio que ha vivido hace tan solo unas horas. Tal y como ella misma ha confesado en su perfil de Instagram, atraviesa un delicado momento tras sufrir un grave accidente de moto.

Al parecer, la joven fue arrollada por un coche mientras ella circulaba en su motocicleta. Según ha revelado, el conductor se dio a la fuga dejándola heridas, magulladuras y varios hematomas en el rostro, de los que ha tenido que ser tratada por un médico especialista. Aun así, para ella lo importante es que ha logrado salir con vida de este aparatoso incidente del que todavía se está recuperando.

“He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca”. Con estas contundentes palabras que acompañaban a una fotografía en la que se la veía herida postrada en la cama de un hospital, la cocinera ha comunicado a sus seguidores el accidente que había sufrido. “Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante”, añadía.

Del mismo modo, explicó que se encontraba en el hospital de la Princesa de Madrid, hasta donde fue trasladada en ambulancia: “En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido, curado y dado muchos cariños”, reconoció.

La catalana no quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer a todo el equipo médico el trato brindado desde el momento en el que sufrió el accidente. Así, concluyó su intervención declarando: “Gracias a los chicos de la ambulancia, y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí”.

Afortunadamente, todo parece haber quedado en un terrible susto que, pese a algunas lesiones, no ha provocado grandes daños en la salud de la influencer, que aún sigue lamentando lo ocurrido inmersa en un proceso de recuperación que está afrontando de manera aparentemente favorable.

Pese a este suceso, Miri disfruta de una vida personal y profesional repleta de grandes éxitos. Tanto es así que, a sus 28 años, la de Barcelona continúa disfrutando de la cocina, una pasión convertida en profesión, que compagina con su trabajo como modelo, actriz e influencer. Además, pese a su corta edad, Miri también ha conseguido adentrarse en el fastuoso mundo de la literatura al haber publicado un libro titulado Las recetas de Miri, en el cual ha querido plasmar sus 90 mejores platos.

En el plano sentimental no se le ha conocido una nueva ilusión desde su ruptura con el exfutbolista del Atlético de Madrid, Jorge Brazález. La pareja no logró mantener a flote su historia de amor, pero todo parece apuntar a que, desde entonces, ambos comparten una buena relación de amistad marcada por el respeto y el cariño que siempre se han tenido. No obstante, Miri se muestra tan radiante como feliz en esta etapa de soltera que, por el momento, parece no haber finalizado.