Encontramos a José Valenciano, el novio boxeador de Terelu que rompió con ella e hizo bomba de humo

Hace una década que no sabemos nada de la vida sentimental de Terelu Campos. Ella misma ha reconocido abiertamente que hace demasiado tiempo que no está con ningún hombre, pero en el pasado fue una de las grandes damas de la alta sociedad y protagonizó romances muy sonados. El último hombre en pasar por su vida fue José Valenciano, un deportista y empresario que terminó desapareciendo del mapa mediático. Hizo bomba de humo y no se ha vuelto a saber nada de él, pero nosotros le hemos encontrado.

Corría el año 2013 cuando la prensa empezó a hablar de José, un deportista que trabajaba en un club situado en Chamberí, una de las zonas más céntricas de Madrid. La hija de María Teresa Campos se puso en sus manos para mejorar su forma física y acabó enamorándose de él. En aquella época, todo lo que hacía Terelu Campos se convertía en tendencia, así que el romance no tardó en trascender. José no estaba acostumbrado a tratar con las cámaras, pero muy pronto se unió a las Campos y comenzó a disfrutar de su nueva vida.

José Valenciano con Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Terelu Campos siempre ha querido que sus parejas se mantengan al margen de los medios. Tanto es así que el padre de su hija, el empresario Alejandro Rubio, apenas ha dado declaraciones públicas. Sin embargo, con José Valenciano la cosa fue distinta. Durante unos meses ocuparon portadas, despertaron el interés de los paparazzi e incluso Terelu se animó a hablar del tema en los platós de televisión.

Tanto la colaboradora como su entorno construyeron una imagen idílica de Valenciano, por eso sorprendió tanto cuando anunció que se había separado de él. El boxeador es padre de dos hijos, ha estudiado Magisterio y puede presumir de tener una trayectoria brillante, tanto es así que ha entrenado a rostros tan conocidos como Miguel Ángel Silvestre o Álex González.

Un momento complicado

José Valenciano llevaba años trabajando en el mundo del deporte cuando conoció a Terelu Campos, pero la fama no había llamado a su puerta, al menos a ese nivel. El empresario se desenvolvía bien y Terelu dio un paso adelante para asegurar que le había cambiado la vida. Hay que recordar que en aquel momento la comunicadora se había alejado de la televisión. Acababa de terminar su tratamiento contra el cáncer y pensó que lo mejor para ella era apartarse del foco.

José Valenciano con Terelu Campos. (Foto: Gtres)

«Le debo a José el volver a confiar en mí misma y que me tendiera la mano para ayudarme», comentó al respecto. En 2015 tomó una decisión importante: protagonizar un posado en ¡Hola!, su antigua revista de cabecera. Allí dijo: «José es muy importante en mi vida, le quiero muchísimo… Y me ha propuesto que me case con él». Fueron muchos los que pensaron que la historia iba en serio y que Campos iba a volver a reunir a los suyos para pasar por el altar por tercera vez, pero no fue así.

Terelu estaba viviendo un momento complejo. Se había quedado sin su puesto de presentadora de Telecinco, acababa de vivir un proceso de salud muy duro y tenía que enfrentarse a emociones desconocidas hasta la fecha.

Meses después de anunciar su intento de boda, Terelu Campos leyó el final del cuento: «La situación no era buena y para qué añadir más pena a la pena», aseguró en la misma revista. «Desgraciadamente, no hemos podido superar las dificultades». A partir de entonces Valenciano adoptó una postura discreta, pero en LOOK sabemos cómo es su nueva vida. Está lejos de los medios y centrado en sus compromisos deportivos.