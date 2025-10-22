Edmundo Arrocet ha vuelto a nuestras vidas por todo lo alto. El reconocido humorista y expareja de María Teresa Campos ha aparecido en la portada de la revista Lecturas junto a su nueva novia. Una profesora de yoga de 39 años llamada Mimi a la que conocía durante unas jornadas de negocios en las islas Turcas y Caicos. La chispa entre ambos surgía al instante, y según detalla la publicación, él incluso habría decidido quedarse en las islas tras conocerla.

Pero, más allá de las románticas instantáneas, donde vemos a Arrocet desatar su pasión en las aguas turquesa e incluso practicar yoga, llama especialmente la atención el espectacular cambio físico que ha experimentado en los últimos años.

Edmundo Arrocet en Marbella en 2019. (Foto: Gtres)

Actualmente, el humorista puede presumir de un cuerpo atlético y muy definido, con lo que no cabe duda de que se encuentra en su mejor momento. Y puede que Mimi, su pareja, tenga mucho que ver. Y es que ella es profesora de yoga y de pilates, gracias a lo que ha conseguido una espectacular figura que no duda en lucir con orgullo durante sus paseos por la playa. De hecho, incluso habría conseguido inculcarle su pasión por el deporte.

Si analizamos el físico de Edmundo en 2018, cuando todavía mantenía una relación con María Teresa Campos, vemos que su perdida de peso ha sido bastante notable, además de los marcados abdominales. «A mí me parece que está muy bien, está espectacular para tener 75 años», apuntaba al respecto Luis Pliego durante su intervención en El tiempo justo. Tal y como explicaba el director de Lecturas, a la pareja se la ha visto muy cómplice, relajada y feliz. Y, sobre todo, «se nota que él está viviendo un gran momento personal».

El humorista Edmundo «Bigote» Arrocet durante unas vacaciones en Málaga en 2018. (Foto: Gtres)

Una imagen completamente rejuvenecida y también de aparente ilusión por este nuevo amor. De hecho, muchos colaboradores destacaban el envidiable estado físico que tiene el humorista y que resulta ser uno de los aspectos más llamativos del reportaje. Por otro lado, más allá del ejercicio físico, la nueva apariencia del humorista se debería a una estilo de vida alejado del consumo de azúcar. «Yo soñaba con los pasteles y ahora ya nada, he evitado el azúcar, simplemente»; explicaba en una entrevista. Algo que, sin duda alguna, le ha beneficiado.

Por supuesto, la reacción de las Campos a este posado no se ha hecho de esperar. Concretamente, Carmen Borrego ha sido la primera en pronunciarse. «Le quiero dar la enhorabuena y me parece maravilloso si es feliz. Lo único que le he deseado siempre es que sea feliz y que nos deje en paz», ha comentado en Vamos a ver.