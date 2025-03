Edmundo Arrocet ha roto su silencio después de que viera la luz el mensaje con el que rompió con María Teresa Campos. Durante mucho tiempo, el humorista argentino negó la mayor y se mantuvo en que hubiera sido «de poco hombre» haber dejado una relación que duró siete años. Ahora, el ex de la presentadora (que falleció a finales del 2023), ha reaccionado a que sus palabras se hayan hecho públicas.

Su versión sobre la ruptura

«A uno lo desprestigian diciendo que la he dejado por WhatsApp», ha comenzado diciendo a las cámaras de GTRES. El ex novio de María Teresa Campos no ha negado que hubiera sido así tras años dejando claro que su separación no fue a través de un mensaje de texto. Sin embargo, ha contado que su relación no fue de color de rosas y que la ruptura no se produjo de un momento a otro: «Oye, que he estado viviendo seis años. El día anterior le dije, no era la primera vez que me iba, era la tercera. A la tercera va la vencida. Porque pasa una vez, se perdona. Pasan dos, se perdona, pero yo no estaba para eso».

Opina sobre la familia Campos

A pesar de la muerte de María Teresa Campos, sus hijas y sus nietos mantienen su legado en televisión. Actualmente, Terelu se encuentra concursando como superviviente del futuro en los Cayos Cochinos, Honduras. Unas playas que Edmundo conoce muy bien, pues en el pasado formó parte del reality y conoce la dureza del mismo: «Yo la he visto demasiado bien, porque la pobrecita decía que no tenía fuerza ni para levantar una calumnia. Una cosa es como te ves y otra como te sientes. Yo la veo muy valiente por todo lo que ha pasado. Yo he estado ahí, lo que pasa que desde fuera se ve muy bonito, pero es una cosa estrecha. No se si a Terelu tiene privilegios, pero considero que ha sido muy valiente».

De quien se ha pronunciado también ha sido sobre Alejandra Rubio. Durante el tiempo que formó parte del clan Campos, Arrocet tenía una relación muy cercana con la hija de Terelu, a la que consideraba prácticamente su nieta. Además, también se ha mostrado muy feliz por el fin de la condena de Carlo Costanzia, al que no conoce personalmente: «Se que Carlo y Alejandra están muy bien, él tiene la libertad y tienen un hijo que tiene que ser guapísimo porque Alejandrita es muy guapa».

Finalmente, la última pareja de maría Teresa Campos se ha pronunciado sobre la persona más desconocida del clan: Carmen, la hija pequeña de Carmen Borrego que, a diferencia del resto de sus familiares, ha optado por estar al margen de la televisión y del foco mediático: «Yo quiero mucho a Alejandra, a él y a la otra hija de Carmen, que es una muy buena abogada, aunque no ha estado tanto tiempo con su abuela. No se podrá quejar Teresita de los nietos que ha tenido, ni los nietos de su abuela».