A finales del 2019, y tras siete años juntos, María Teresa Campos y Edmundo Arrocet ponían punto final a su relación. En todo momento, la presentadora -fiel a sus principios-, trató de evitar a toda costa pronunciarse sobre su ruptura. No fue así la postura de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, que insistieron en que el humorista había dejado a su madre a través de un mensaje de texto. Durante todo este tiempo, el argentino siempre ha negado la mayor con respecto a su separación a través de un móvil con ‘Teresita’ (así es como se refiere a ella cariñosamente), sobre la que siempre ha defendido que fue cara cara.

Fue el 31 de marzo del 2021 en los premios Oscar del Humor cuando el cómico se defendía de los que le acusaban de haber dejado a María Teresa Campos. Concretamente confesó que si hubiera sido así «sería de poco hombre», por lo que negó tajantemente que hubiera sido así: «Nunca he hecho eso ni lo haré nunca. Quiero que lo muestren el WhatsApp”.

El mensaje que desmiente la versión de Edmundo Arrocet

Antonio Rossi, el último fichaje de colaboradores de ¡De Viernes!, mostró hace unos días en directo, y bajo la atenta mirada de Carmen Borrego, el mensaje que Edmundo le mandó a la siempre recordada María Teresa Campos y con el que por fin, tras seis años de incertidumbre y de diversas versiones, se confirma que el humorista dejó a la presentadora a través de un WhatsApp.

«Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción… Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa», reza el mensaje. Esta conversación, además de dejar constancia de que Arrocet no ha sido claro a la hora de pronunciarse sobre su ruptura sentimental, pone de manifiesto la petición que le hizo a la siempre recordada María Teresa Campos: «No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo… es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más».

Con respecto a la «humillación», el humorista hace referencia en el mensaje de texto en el que puso fin a su relación con María Teresa a un tenso episodio que vivió durante su relación con la presentadora y, concretamente, en el día de su cumpleaños. Fue en el aniversario de vida de Arrocet cuando se produjo un enfrentamiento monumental entre el argentino y las hijas de su pareja, Terelu y Carmen Borrego.

Tras ello, Carmen Borrego, presente en el plató del programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona, no dudó en reaccionar al polémico mensaje. «No soy yo la que tengo que hablar. La que tiene que hablar, desgraciadamente, no está. Es ella la que tendría que contestar, pero desgraciadamente para toda la familia no está», dijo. Además, apuntó que aunque no le «deseaba ningún mal» a Edmundo, lo que pidió fue que se le dejara a su madre «descansar en paz».

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos. (FOTO: GTRES)

La decisión de Carmen Borrego para proteger la memoria de su madre

se ha puesto en contacto con Carmen Borrego tras salir a la luz el mensaje que consta que Edmundo Arrocet dejó a su progenitora por WhatsApp. La hermana de Terelu Campos ha dejado claro que «no va a hablar sobre ello»: «No voy a alimentar que otros contesten y que sigan contestando. En el momento en el que hablemos (refiriéndose a su familia), va a continuar. Por lo menos, ya podían dejarla descansar».