Sale a la luz el mensaje que Edmundo Arrocet envió a María Teresa Campos para romper con ella

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet terminaron su relación a finales de 2019, tras casi siete años juntos. Según contó la comunicadora, fue el humorista quien puso fin al noviazgo, comunicándoselo a través de un mensaje de texto. «Me puso un WhatsApp para terminar conmigo», reveló por aquel entonces la mencionada en el plató de Sálvame Deluxe. Estas declaraciones han sido corroboradas por sus dos hijas en repetidas ocasiones, pero, sin embargo, el chileno ha desmentido siempre esta versión, defendiendo que la ruptura se produjo cara a cara.

Han pasado seis años y, ahora, después de anunciar que se encuentra escribiendo unas memorias en las que hablará como nunca sobre su relación con la presentadora, Edmundo ha retado a Terelu y Carmen para que saquen a la luz el mensaje con el que supuestamente dejó a María Teresa. Y dicho y hecho, así ha sido.

Edmundo Arrocet en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Antonio Rossi ha sido el encargado de destapar el contenido del texto que el humorista mandó. Desde el plató de ¡De viernes!, el periodista ha contextualizado que fue el 2 de diciembre de 2019 cuando envió este mensaje, justo después de la celebración del cumpleaños de Arrocet, donde la pareja discutió. «Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción. Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escribas ni me llames más porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo… es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más», reza el escrito.

La reacción de Carmen Borrego

Carmen Borrego acudió al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para comentar la última hora de Supervivientes, pero aprovechando lo sucedido en directo, también quiso pronunciarse sobre la entrevista de Edmundo y el mensaje que mandó a su madre. «No soy yo la que tengo que hablar. La que tiene que hablar, desgraciadamente, no está. Es ella la que tendría que contestar, pero desgraciadamente para toda la familia no está», sentenciaba con la voz entrecortada.

Carmen Borrego en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

La hermana de Terelu Campos ha añadido que le resulta muy complicado seguir haciendo frente a este tipo de declaraciones y que tan solo desea poder pasar página. «No le deseo ningún mal, le deseo toda la felicidad del mundo. Lo único que quiero es que a mi madre se la deje descansar en paz», sentenciaba. En cuanto a las memorias que Edmundo está escribiendo, en las que hablará sobre su progenitora, Carmen se ha mostrado muy tranquila. «No tengo nada que temer. No tengo ningún miedo. Que haga lo que quiera», manifestaba. No obstante, cabe destacar que hace tan solo unos días señaló que leería las memorias para analizar si el contenido era «susceptible o no de ser demandado». Por ahora, se desconoce la fecha de publicación.