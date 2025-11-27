Mar Flores ha puesto fecha a su encuentro navideño con su consuegra, Terelu Campos. La relación entre la madre de Alejandra Rubio y la madre de Carlo Costanzia siempre ha estado en entredicho. Durante estos casi dos años -desde que se destapara la relación sentimental de sus hijos- su máxima -la de ambas- siempre ha sido el silencio a la hora de referirse la una a la otra. «Nunca he tenido ni un más ni un menos con Mar Flores. Cada una tiene su vida», ha reiterado la colaboradora televisiva en muchas ocasiones.

Lo cierto es que Mar y Terelu, pese a sus diferencias, están obligadas a entenderse. No son amigas, solo son abuelas de Carlo Jr., como han dejado claro desde que naciera el pequeño Carlo. Sin embargo, el pasado año, la modelo decidió acercar posturas con la tertuliana y mandarle una flor de Pascua. Un gesto que dio cuenta que quería enterrar el hacha de guerra del pasado -ya que Terelu es íntima de Nuria González, viuda de Fernández-Tapias, ex amiga de la modelo-.

Mar Flores durante la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Un año después de este primer acercamiento, ahora Mar ha destapado cuándo coincidirá previsiblemente con su consuegra y que es una celebración por dos motivos muy especiales.

Mar Flores pone fecha a su encuentro con Terelu

Pese a que Carlo Costanzia dejó claro que nadie se enteraría de la primera vez que coincidirían Mar y Terelu, la modelo ha dado un paso al frente y ha desvelado cuándo será este encuentro familiar. La maniquí, que ha hecho una aparición en una alfombra roja tras semanas alejada del foco mediático, ha dicho que se reencontrará con la tertuliana -lo más probable- con motivo del primer cumpleaños de su nieto.

En esta intervención que ha recogido el micrófono de Gtres, la modelo ha aprovechado la ocasión para aclarar varios puntos, como su relación con su primogénito. Desde que salieran a la luz sus memorias, el vínculo madre e hijo ha estado en entredicho. De hecho, se ha llegado a poner sobre la mesa que en el programa de decoración en el que concursan juntos no hay buen feeling.

Mar FLores y Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y lejos de la realidad, la modelo ha querido zanjar este asunto: «Carlo y yo somos madre e hijo. Hemos tenido siempre una relación bonita, escasa, pero ahora llevamos muchas semanas trabajando juntos», ha comenzado diciendo. Además, ha bromeado sobre que su vástago pasa más tiempo con ella que con Alejandra Rubio, su nuera: «Yo creo que me está viendo ahora mucho más que a su mujer y su hijo, así que…».

En cuanto a sus planes navideños, Flores no ha podido evitar recordar que estas fiestas serán muy especiales, ya que su nieto cumple su primer año de vida: «Van a ser unas navidades muy especiales para todos, el bebé cumple un añito… Todos muy contentos».

Finalmente, la maniquí ha revelado con quién pasará la Navidad: «En familia y con mis amigos cercanos, como todas las navidades. Las celebraremos juntos».