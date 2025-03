La vida de Esperanza Martínez-Bordiú y Bassó de Roviralta, más conocida como Kucca Gotor, ha dado un giro de ciento ochenta grados. La hermana de Pocholo, que fue una de las grandes protagonistas del papel cuché de los años noventa ha pasado de ser portada de revistas a vender lotería. A sus 60 años, y tras haber superado un cáncer por el que le estimaban tres meses de vida, ha querido reinventarse y regalar felicidad a los demás en su local, Los 4 del Gordo, situado en el barrio de Hortaleza.

El exitoso negocio de Kucca

En 2022, la prima de Carmen Martínez-Bordiú decidió emprender un nuevo negocio y convertirse en lotera. Gracias a un dinero que tenía ahorrado, la hermana de Pocholo decidió invertir para no retenerlo en el banco. Esta idea surgió a raíz de una conversación con una prima de José Villaseñor, su marido, que tiene otro negocio de lotería.

La socialité ha concedido una reveladora entrevista en la que ha hablado por primera vez sobre la intrahistoria de este negocio, que no empezó de la mejor manera porque le estafaron cuando compró la administración. «Me desapareció un número entero. Me entregaron la administración en septiembre y, cuando fui a pedir la Lotería de Navidad de ese año, descubrí que ese número (valorado en 36.000 euros) se había comprado hace meses», ha comentado en su entrevista en ¡Hola!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @los4.delgordo

Tras ello, Kucca tuvo que reponer ese dinero, aunque no lo consideró entonces algo negativo, si no que le ayudó a continuar con más fuerza en su negocio, en el que trabajan actualmente tres personas contando con ella. «Hemos dado muchos premios gordos», ha contado al medio citado. Además, ha explicado que más allá de lo que supone para ella repartir suerte y felicidad a los ciudadanos, también es reconocida en el barrio en el que tiene el local, ya que a veces le preguntan si es hermana de Pocholo o tía de Bosco Martínez-Bordiú: «Me llaman ‘La Pochola’ y me hace ilusión».

El apoyo de su familia

Pocholo y Clotilde Martínez-Bordiú. (FOTO: GTRES)

En esta nueva aventura empresarial en la que se ha sumergido, Gotor cuenta con el apoyo fundamental de su familia que, además, suele comprar lotería asiduamente en su administración. «Todos ayudan y todos compran lotería. Vamos, que el que no me compre, se la carga. Mi hermano, Pocholo, me ayuda muchísimo y trae a montón de clientes», ha contado en el medio citado. La diseñadora de moda retirada también ha desvelado que cuenta con el apoyo de su prima Carmen Martínez-Bordiú, que vive en Portugal y a la que ve «muchísimo».

Su duro testimonio contra el cáncer

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @los4.delgordo

La vitalidad de Kucca tiene un trasfondo aún mayor que sus ganas de seguir trabajando. En 2013 le diagnosticaron un cáncer de pecho, el mismo del que murió su madre, y por el que le dieron tres meses de vida. Afortunadamente todo quedó en un susto tras encontrarse en su camino al doctor Román, que le dio un tratamiento experimental.