Pocholo Martínez-Bordiú lleva más de un año de relación con su actual novia, con la que ha compartido unos días en Baqueira Beret según ha revelado la revista Diez Minutos. En el citado medio vemos a la pareja paseando por la estación de esquí ubicada en el Valle de Arán, muy sonrientes y agarrados de la mano. El citado medio asegura que el conde de Gotor, de 62 años, se plantea ser padre por primera vez. Pocholo confesó en una entrevista que la paternidad era su tarea pendiente: «He querido ser padre, pero luego no ha podido ser y ahora no sé si tengo edad para tener hijos».

Pocholo Martínez-Bordiú. (Foto: Gtres)

Su historial amoroso

Su carácter extrovertido y sociable no ha impedido que Pocholo mantenga en segundo plano su vida personal, especialmente en lo que a romances se refiere. En el año 1992 pasó por el altar con la periodista Sonsoles Suárez, hija del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. El matrimonio duró dos años y Pocholo confesó a Bertín Osborne en una entrevista que «Sonsoles Suárez ha sido y será la mujer de mi vida. Me hubiera gustado tener hijos con ella. Nos separamos, no de mutuo placer, pero sí de mutuo acuerdo», explicaba dejando claro que su ex mujer tomó la decisión.

Sonsoles Suárez. (Foto: Gtres)

La boda se celebró en el Monasterio de Piedra de Zaragoza y asistieron unos 650 invitados. Algunos nombres que figuraban en la lista VIP de invitados son: Gonzalo de Borbón, el general Manuel Gutiérrez Mellado, el político Leopoldo Calvo Sotelo, periodistas como Jesús de Polanco o Rafael Ansón, Bibí de Samaranch y la actriz Maribel Verdú. La novia llevó un vestido diseñado por su cuñada, Cuca Martínez-Bordiú, con pendientes, un largo collar de perlas y la melena suelta decorada con unas flores blancas. Pocholo lució un chaqué con camisa de cuello Mao y ribetes en negro.

Pocholo Martínez-Bordiú. (Foto: Gtres)

Vida agitada

La biografía de Pocholo daría para una serie con varias temporadas. La madurez terminó llegando a su vida pero hasta entonces los excesos y las fiestas eran su día a día, siempre acompañado de Cayetano Martínez de Irujo. «Mi compañero de esos cinco años de locura fue Pocholo Martínez Bordiú. Éramos inseparables. Había más amigos, pero los calaveras noctámbulos eran los más divertidos. Acabábamos en un afterhour, nos movíamos con tres grupos de chicas, no sabíamos ni dónde despertábamos, era una auténtica locura», explicaba el hijo de la duquesa de Alba en su libro autobiográfico De Cayetana a Cayetano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pocholo (@pocholoibizaoficial)

Una vida que le llevó a pasar cuatro meses en una cárcel de Uruguay a finales de la década de los ochenta, condenado por tráfico y consumo de drogas. Dejó atrás esa etapa y ahora lleva una vida mucho más tranquila junto a su novia, y quién sabe si nos sorprenderá anunciando la llegada de un bebé.