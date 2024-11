El desprecio de Cayetano Martínez de Irujo a su hermano Jacobo en el homenaje a la Duquesa de Alba

Se cumplen diez años del fallecimiento de la XVIII Duquesa de Alba. Como no podía ser de otra manera, con motivo de continuar homenajeando su legado, su hijo, Cayetano Martínez de Irujo, ha organizado una misa en su honor el pasado 20 de noviembre (fecha en la que murió) en la Iglesia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Hasta el enclave se han desplazado los seres más queridos y cercanos de la aristócrata, algo que ha obligado al duque de Arjona a encontrarse con algunos de sus hermanos, con los que cabe destacar que no mantiene ningún tipo de relación a día de hoy.

Siendo Eugenia, Alfonso y Jacobo los grandes ausentes de la velada, Cayetano se ha encontrado con Fernando y Carlos, sus otros hermanos. A pesar de sus diferencias, se han saludado de forma cordial, aunque las cámaras han podido captar la tensión patente que existe, sobre todo entre el actual Duque de Alba y la pareja de Bárbara Mirjan. De hecho, a pesar de que los reporteros encargados de cubrir el acto le pidieron que posaran para una foto, ambos hicieron caso omiso a la solicitud.

Cayetano Martínez de Irujo y Carlos Fitz-James Stuart en el décimo aniversario de la muerte de su madre, la duquesa de Alba. (Foto: Gtres)

Tajante al hablar de su hermano Jacobo

Pero esto no es todo. A la salida de la misa, Cayetano Martínez de Irujo ha pronunciado unas palabras sobre su hermano Jacobo que han dejado boquiabiertos a más de uno. Y es que, al ser preguntado por la ausencia del mismo, el conde de Salvatierra se ha limitado a decir de una manera tajante: «Mi hermano Jacabo es que no sé quién es». Unas declaraciones que dejan más que evidente que el conflicto familiar continúa activo y que no se ha producido ningún tipo de acercamiento.

Cayetano Martínez de Irujo en el décimo aniversario de la muerte de su madre, la duquesa de Alba. (Foto: Gtres)

Su opinión sobre Alfonso Díez

Sin embargo, para quien sí ha querido tener unas bonitas palabras ha sido para Alfonso Díez, el empresario que mantuvo una relación sentimental con su madre durante sus últimos años de vida. Con motivo del décimo aniversario de la muerte de la duquesa de Alba, Díez ha escrito una emotiva carta de amor a la que fuera su mujer (publicada por El Debate) que ha provocado que Cayetano se deshaga en halagos hacia él delante de las cámaras: «Yo no tengo por qué opinar sobre él, pero ha quedado clarísimo que ha sido un grandísimo hombre, una grandísima persona y un gran señor. Y además hizo feliz a mi madre durante sus últimos años. […] Mi madre se bajó del trono y quiso disfrutar con un hombre excepcional», comentaba.