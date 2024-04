Así es Pocholo, el noble que se hizo popular a base de realities

Se llama José María Martínez-Bordiú y Bassó, pero todo el mundo lo conoce como Pocholo. Su nombre vuelve a estar en primera plana mediática tras su fichaje en MasterChef Celebrity. No es la primera vez que el empresario se adentra en una experiencia similar. De hecho, es necesario mencionar en estas líneas que también formó parte de la séptima entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition.

Nació en Madrid en el año 1962 y pertenece a la dinastía de la Casa de Gotor, una familia de aristócratas de la alta sociedad. Es el primogénito del matrimonio formado por José María Martínez-Bordiú y Clotilde Bassó y Roviralta. Tiene cuatro hermanos menores; Alfonso, Alejo, Clotilde y Esperanza ‘Cuca’. A la vez es sobrino de Cristóbal Martínez-Bordiú, X marqués de Villaverde.

Educado en los mejores colegios, Pocholo ingresó en internados de Madrid, Suiza y Estados Unidos hasta que alcanzó la mayoría de edad. Encarrilado hacia un futuro en un banco, la International Bank of Miami, Pocholo se inició en el mundo de las finanzas, aunque después decidió romper con todo y dedicarse a la vida ibicenca. Allí como comenzó su andadura como DJ.

Pocholo, en una imagen de archivo. (Foto. Gtres)

Sin embargo, su trayectoria va más allá del apellido que lleva detrás. En la década de los noventa empezó a frecuentar espacios como Crónicas Marcianas o Tómbola. Luego se convirtió en concursante y colaborador en programas como Aventura en Kenia, de Antena 3, y Hotel Glam, de Telecinco, en el que se puso al borde de un ataque de nervios porque le habían perdido la mochila. De ahí nació la mítica frase de: «¿Dónde está mi mochila?», que ya forma parte de la historia de la televisión.

El origen de su apodo

A lo largo de todo este tiempo, en varias entrevistas, Pocholo ha revelado el verdadero origen de su mote. Su madre contrajo hepatitis y durante el embarazo se la transmitió a él. «‘Está pocho, está pocho’ me decían», explicó. «Pocholo, que no me lo ha quitado nadie», aseguró en clave de humor.

Su boda con Sonsoles Suárez

Pocholo y Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, protagonizaron uno de los acontecimientos más importantes del papel cuché en 1992, cuando pasaron por el altar. Entre los invitados se pudo ver al general Manuel Gutiérrez Mellado y a su esposa, a los políticos Leopoldo Calvo Sotelo y a los periodistas Jesús de Polanco y Rafael Ansón. Eso además de la familia. El banquete se celebró en Nuévalos, cerca del Monasterio.

Pocholo Martínez-Bordiu ,en una imagen de archivo / Gtres

«Yo me enamoré locamente de Sonsoles. Nos queríamos y nos casamos, pero a veces empiezas a vivir y a amar al mismo tiempo y cuando eso pasa el tema se complica», dijo Pocholo a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya hace ya seis años. Después explicó el motivo de su divorcio. «Me fui a vivir a Buenos Aires porque tenía la idea de montar un negocio de máquinas de lavar coches, pero me faltó parte del dinero y no quise pedírselo ni a Adolfo ni a nadie. Luego mi padre llevó a una finca que tenía allí unos caballos, yo me saqué la carrera de veterinaria y vivimos allí. Estábamos alejados de todo, de hecho el bar más cercano estaba a 50 km, y ella no aguantó eso», contó el aristócrata, que también confesó que su ruptura fue el precio que tuvo que pagar a cambio de continuar con el estilo de vida que ha elegido. «Depués ella se fue a vivir a Mozambique y allí conoció al marido que ha tenido hasta hace poco», continuó su relato. «Sonsoles Suárez ha sido y será la mujer de mi vida. Me hubiera gustado tener hijos con ella», dijo también.