Cayetano Martínez de Irujo es uno de los hombres más buscados en los últimos días. El motivo le es completamente ajeno y la exposición le ha llegado de manera absolutamente involuntaria ya que él desea permanecer lo más alejado posible del foco. Sus negocios, la competición hípica y su vida personal son su única preocupación. Sin embargo, hace algunas semanas vio de nuevo su nombre en la picota mediática a raíz de unas durísimas declaraciones de Pocholo Martínez-Bordiú en las que cargaba contra él.

Estas palabras llegaron a oídos del jinete, quien haciendo consecuente su decisión de no formar parte del circo mediático, prefirió no alimentar más la polémica y rehusó entrar a valorarlas. La opinión del duque de Arjona al respecto se convirtió en objeto de interés, pero no ha sido hasta ahora cuando Cayetano ha elegido Look para romper su silencio sobre tan delicado tema.

El precedente lo había marcado el no nieto de Franco durante su entrevista con Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya. Ambos habían sido muy amigos durante varios años, especialmente en la década de los 80, pero a veces la vida toma derroteros inescrutables. Como quiera que fuera, su relación de amistad se rompió en 2019 a raíz de que el hijo de la duquesa de Alba publicara sus memorias (De Cayetana a Cayetano) en el año 2019.

A Pocholo le molestó sobremanera que -según su opinión- Cayetano Martínez de Irujo hiciera públicas algunas vivencias juntos. Su decisión fue desahogarse ante la atónita mirada de un Bertín que en todo momento buscó mediar: «Todos cometemos errores en la vida. Creo que personas que han sido tan amigas como Cayetano y tú, deberíais sentaros a hablar algún día. Yo lo he hablado con él y no es consciente de que haya sido un problema», dijo el presentador.

Los esfuerzos de Bertín fueron en balde y Pocholo mantuvo su tono beligerante: «Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No lo he hablado con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito…», decía. De hecho, el aristócrata cruzó una línea roja y no dudó en tildarlo de «chivato» y de «pánfilo». Pese a reconocer abiertamente que no se había leído el libro se mostró muy enojado. Para él no había reconciliación posible: «A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato».

La respuesta de Cayetano Martínez de Irujo, en exclusiva

Consciente del revuelo organizado tras las polémicas declaraciones de Pocholo, Cayetano Martínez de Irujo ha hablado en exclusiva con este digital para dar su primera reacción al asunto. Lejos de entrar en disputa, el empresario ha mantenido un tono cordial y un discurso elegante con el único objetivo de poner fin de una vez por todas a esta polémica. Su voz al otro lado del teléfono se percibe como la de un hombre hastiado de ver su nombre salpicado por controversias ajenas. Un hartazgo que no le exime de romper su silencio en Look para poner los puntos sobre las íes.

Cayetano huye de enfrentamientos: «¿Cómo me voy a cabrear con lo de Pocholo? No tengo ningún problema con él. Es un sentir que tiene y yo lo respeto, pero nuestras vidas son diferentes», comienza diciendo. A continuación, nos da sus explicaciones: «Lo único que pasa es que a veces eres amigo de alguien pero las vidas cogen rumbos diferentes y eso es lo que nos ha pasado, que nuestra amistad se ha difuminado». Asimismo, recuerda las peripecias de ambos en los 80: «Lo pasamos genial en el Madrid de La Movida, pero yo le guardo cariño, afecto y tengo un recuerdo muy bueno de él porque fue un gran amigo. Eso es lo único que digo en mi libro», sentencia con seguridad Cayetano Martínez de Irujo. Para él no existe problema alguno y es una historia que se termina aquí.