La felicitación de Mar Flores a su hijo Carlo que aclara en qué punto está su relación

Carlo Costanzia cumple 33 años, y Mar Flores ha querido tener un gesto de lo más tierno y significativo con él. La modelo compartía en sus redes sociales una emotiva publicación donde recopila algunas de sus mejores instantáneas que hayan podido protagonizar juntos, y que reflejan a la perfección lo mucho que ha cambiado su hijo mayor. Además, lo ha acompañado con un precioso texto en el que deja patente lo mucho que le quiere y echa por tierra todos los rumores que apuntaban a una mala relación entre ambos.

«Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo», escribe Mar junto al tierno carrusel de imágenes en las que vemos a Carlo siendo apenas un niño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Flores (@marflores_mar)

«Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón», prosigue la modelo. Además, también tiene un guiño hacia su nieto, fruto de la relación de Costanzia con Alejandra Rubio. «Gracias por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito», concluye el escrito.

Mar Flores durante la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

La relación de madre e hijo en el punto de mira

La publicación de las memorias de Mar Flores el pasado septiembre, dieron pie a una gran cantidad de especulaciones. Sobre todo, en lo referente a un posible distanciamiento entre madre e hijo y el malestar que pudiese sentir Carlo ante las declaraciones que ha hecho la modelo sobre su padre.

De hecho, Carlo no quiso acompañarla en un momento tan clave como la presentación del libro, lo que dejaba entrever cierto desacuerdo. «Carlo está trabajando y muy metido en el programa de decoración que estamos grabando», se excusaba Mar al respecto. «Y mis otros hijos no quieren tener un perfil público y, por lo tanto, no están aquí, pero sí amigos que me quieren y han estado conmigo».

Carlo Costanzia posa con Alejandra Rubio, Terelu Campos y su padre. (Foto: Gtres)

Mientras que, por otro lado, las grabaciones de DecoMasters, donde madre e hijo participan juntos, tampoco habrían sido todo lo idílicas que cabría esperar. De hecho, varios testigos afirmaban que mientras Flores se relacionaba con el resto de compañeros, su hijo procuraba mantenerse apartado y no coincidir con ella más allá de lo estrictamente necesario.

Y a esto se sumaría el llamativo posado que protagonizaron tanto Carlo como Alejandra Rubio en el 60 cumpleaños de Terelu Campos, donde se dejaron ver en actitud muy familiar y cariñosa con Carlo Costanzia padre. Un gesto que muchos entendieron como un claro posicionamiento en medio de la guerra mediática que mantienen.

Alejandra Rubio se declara al amor de su vida

La que tampoco ha querido perder la oportunidad de felicitar a su chico públicamente ha sido Alejandra Rubio, quien ha declarado el amor que siente por el padre de su hijo a los cuatro vientos. La joven ha compartido en sus redes sociales un vídeo recopilatorio con algunos de los mejores momentos que han pasado juntos y que refleja el gran amor que sienten uno por el otro.

«Feliz cumpleaños. Siempre», ha escrito Rubio, junto a un emoji de corazón y la canción Everything is romantic de Charli XCX y Caroline Polachek sonando de fondo.

Felicitación de Alejandra Rubio a Carlo Costanzia vía stories de Instagram. (Foto: Redes sociales)

Y no ha sido la única, ya que también Carlo Costanzia padre ha querido dedicarle unas tiernas palabras en un día tan especial para el joven:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlo Padre (@carlocostanziapadre)

«El cumpleaños es el día en que la memoria se llena de magia: el pasado se vuelve relato, el presente encanto, y el futuro una promesa todavía por escribir», puede leerse en el post que ha subido . «Que puedas escribir todas las mejores promesas del futuro, con todo mi amor incondicional y eterno. Feliz cumpleaños», ha felicitado a su hijo.