Alejandra Rubio estalla y cuenta el motivo del plantón de Carlo a Mar Flores: "No se quiere meter"

Dos semanas después de su publicación, Mar Flores ha presentado en público sus polémicas memorias. Lo ha hecho en la Gran Vía de Madrid, el pasado 24 de septiembre, donde ha citado a numerosos medios de comunicación para hablar largo y tendido sobre Mar en calma, el libro en el que narra con pelos y señales algunos de los episodios más duros de su vida. Sin duda, se trata de un proyecto que ha marcado un antes y un después en su trayectoria, pero, a pesar de la repercusión que está teniendo, lo cierto es que personalmente parece no estar obteniendo un gran apoyo. Al menos por parte de su hijo Carlo, quien decidió ausentarse en este especial evento.

La modelo justificó la ausencia de su hijo señalando que estaba trabajando y que le había sido imposible asistir. Unas declaraciones que no han sido suficientes para calmar las especulaciones, las cuales no han dejado de crecer en las últimas horas. Y más después de que LOOK conociera de primera mano que el italiano no tenía ningún compromiso con DecoMasters, el reality que está grabando con su progenitora. Una información que ha situado aún más en el punto de mira la relación entre madre e hijo, la cual se encuentra pendiendo de un hilo desde el polémico posado del cumpleaños de Terelu Campos.

Mar Flores en la presentación de sus memorias 'Mar en Calma'.

En medio del huracán mediático que se ha generado, Alejandra Rubio ha querido salir en defensa del padre de su hijo, explicando que, tal y como explicó su suegra, Carlo estaba trabajando y no pudo asistir. Sin embargo, la hija de Terelu Campos también se ha mostrado sincera cuando le han preguntado si Carlo hubiera ido en el caso de que el trabajo se lo hubiera permitido. «Seguramente no, porque es un posicionamiento público y él no se va a posicionar», decía.

En ese momento, sus compañeros le reprochaban que también fue un posicionamiento público el haber posado junto a ella, su padre y su suegra en el 60º cumpleaños de Terelu, algo que enseguida ha defendido Alejandra. «Ir a la presentación de ese libro sí que es un posicionamiento. Pero que pose en el cumpleaños de su madre no lo es […] Era el cumpleaños de mi madre. Estaba invitado mi suegro y posamos juntos. Si hubiera estado Mar, hubiéramos posado con ella. Otra cosa es la presentación de un libro donde Carlo no quiere meter. Y me parece bien», sentenciaba.

Por ahora, Carlo Costanzia no ha querido romper su silencio, por lo que todavía no se ha pronunciado para confirmar o desmentir si verdaderamente existe un distanciamiento con su madre. Sin embargo, ha sido la propia modelo quien ha vuelto a destacar, durante la presentación de su libro, que continúan manteniendo un estrecho contacto. «Somos una familia unida y tengo una relación estupenda con mi hijo. De hecho, estamos trabajando en equipo en un programa de televisión», señalaba.