Mar Flores reconoce su última mentira: "Claro que me molestó"

Dos semanas después de la publicación de sus esperadas memorias, Mar Flores ha presentado públicamente su polémica autobiografía. Lo ha hecho en un acto celebrado en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, donde ha firmado ejemplares a todos los lectores que lo han querido, así como también se ha enfrentado a las complicadas preguntas de la prensa. Como no podía ser de otra manera, muchas de las cuestiones que lanzaban los periodistas se centraban en los asuntos que, más allá del libro mencionado, han situado a Mar en el centro del huracán mediático de los últimos días.

Uno de los temas más comentados ha sido la fotografía que protagonizó su hijo Carlo Costanzia durante el 60º cumpleaños de Terelu Campos, en la que posó junto a su padre, su suegra y su pareja. Una estampa que fue interpretada por muchos como una venganza definitiva hacia la modelo. Esta, lejos de pronunciarse y estallar públicamente, en un principio prefirió hacer oídos sordos. De hecho, Letizia Requejo aseguró en El tiempo justo que «no le había sentado ni bien ni mal porque directamente el posado le había dado igual». Pero nada más lejos de la realidad. Tras ser preguntada por ello en su último encuentro con la prensa, Mar no ha tenido reparo en confirmar que sí que le molestó.

Mar Flores en la presentación de sus memorias ‘Mar en Calma’. (Foto: Gtres)

«¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa (refiriéndose a la entrevista de Carlo Costanzia padre en ¡De viernes! )? Pues ya te lo estoy diciendo todo», sentenciaba. «Pero qué le vamos a hacer. Cada uno hace lo que quiere y lo que cree que debe hacer. Y ya está», añadía de una manera tajante y sin entrar en mayores detalles. Estas declaraciones han llamado la atención de propios y extraños, ya que han roto, en cierta parte, con su habitual hermetismo, así como también han vuelto a poner de manifiesto que la primera sensación que trascendió de que la fotografía le era indiferente era una auténtica mentira.

A pesar de todo, Mar ha destacado en sus declaraciones que mantiene una buena relación con su hijo Carlo, aunque se especule todo lo contrario. «No se puede hacer nada contra los rumores. Somos una familia unida y tengo una relación estupenda con mi hijo. De hecho, estamos trabajando en equipo en un programa de televisión (DecoMasters)», explicaba. Sobre la ausencia del joven en la presentación de sus memorias, Mar ha señalado que no ha podido acudir porque «está trabajando». «Tampoco han venido mis otros hijos. Que tengo más. Y no por eso no me quieren […] Me siento muy querida. Ninguno de mis hijos está aquí, unos porque no quieren ser famosos y Carlo porque está trabajando mucho. Todos los que han podido están para apoyarme y yo lo siento así», concluía.