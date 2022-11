De héroe de la transición a repudiado con una incógnita: el aniversario olvidado del Rey Juan Carlos

Los dos últimos años del Rey Juan Carlos han sido cuanto menos convulsos, y no es para menos. Fue durante el pasado 3 de agosto de 2020 cuando, en mitad de la pandemia, el Rey Juan Carlos hizo las maletas y se marchó a Abu Dabi para iniciar allí una nueva vida alejada de sus seres queridos y poner fin a las polémicas que giraban a su alrededor, y así lo contaba Okdiario de primera mano. Un movimiento con el que el emérito ponía fin a una era que comenzaba exactamente el 22 de noviembre de 1975, jornada en la que fue proclamado como Rey de España.

Ante las Cortes franquistas, el que fuera Rey de España fue nombrado monarca con tan solo 31 años, firmando la Constitución y poniendo fin a una era para dar comienzo a otra basada en la añorada democracia por todos los ciudadanos del país. Una etapa que Juan Carlos I de Borbón afrontaba con la mayor de las ilusiones y con la ardua tarea de asumir la Jefatura del Estado bajo un discurso que conquistaba a todos sus seguidores: “Que nadie tema que su causa sea olvidada, que nadie espere un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos una justa oportunidad. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad”, pronunciaba.

Desde ese momento, el padre de Felipe VI asumía el trono español para convertirse en el héroe de la transición, llevando a cabo un sinfín de acuerdos con mandatarios de diferentes países para conseguir que España tuviera muchos apoyos. Tal vez, lo que no podía llegar a imaginar es que su trayectoria daría un giro de 180 grados de la manera más triste y repentina tanto para él como para sus más allegados.

Era el 19 de junio de 2014 cuando el Rey Juan Carlos renunciaba al trono de España en favor de su hijo Felipe, dando lugar así a una abdicación probablemente llevada a cabo por los continuos rumores que había a su alrededor y para conseguir salvaguardar a una monarquía cada vez más deteriorada. Desde ese momento, el abuelo de la Princesa Leonor intentaba permanecer en un segundo plano mediático para así no quitar protagonismo ni a su hijo ni a la actual heredera al trono. Una aparente hermeticidad que se rompía cuando, en 2020, Felipe VI hacía pública su decisión de eliminar la asignación oficial de Juan Carlos I, renunciando además a su herencia.

De esta manera, el actual soberano rompía todos los lazos que en su día le unieron a su progenitor, excepto uno imborrable, que no es otro que el familiar. No obstante, y para así no entorpecer el reinado de su hijo, el marido de la Reina Sofía optó por refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos, dada la cercanía que mantiene con los altos cargos del país, para así tomar distancia con el país que reinó durante casi cuatro décadas, el cual no pisaba hasta el pasado 19 de mayo, cuando aterrizaba en Galicia para iniciar una andadura temporal por Sangenjo que terminaría en el Palacio de la Zarzuela con los miembros de la Familia Real y una incógnita en el aire: ¿Volverá a vivir dentro de nuestras fronteras?