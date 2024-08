La invitación de Guillermo y Máxima de Holanda a los Reyes Felipe y Letizia en plenas vacaciones

La Familia Real siempre ha pasado parte de sus vacaciones estivales en Mallorca, concretamente en el Palacio de Marivent. Sin embargo, a los Reyes Felipe y Letizia les gusta disfrutar de unos días alejados de la isla para poder distanciarse del foco mediático. El destino de estos viajes suele ser un misterio, pero este año ha terminado transcendiendo. Curiosamente, Guillermo y Máxima de Holanda se han enterado y se han puesto en contacto con la Casa Real para hacer una propuesta interesante.

Tal y como recogió LOOK hace unos días, la periodista Mariángel Alcázar avanzó que Sus Majestades se habían trasladado hasta Grecia. No es un destino casual, pues a principios de agosto falleció el príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca y Felipe VI no pudo estar con su familia porque se encontraba en Mallorca, en la Copa del Rey de vela.

Los Reyes Felipe y Letizia, en París. (Foto: Gtres)

Esta misma semana, el padre de la princesa Leonor ha estado en República Dominicana para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente. Muchos daban por hecho que el descanso veraniego de don Felipe había terminado, pero no es así. Este fin de semana han confirmado que la Familia Real continúa en Grecia pasando unos días de descanso.

Los reyes Guillermo y Máxima están muy agradecidos

Guillermo y Máxima de Holanda disfrutan de una relación muy estrecha con los Reyes Felipe y Letizia. Tanto es así que la princesa Amalia se refugió en España cuando recibió amenazas en los Países Bajos y Sus Majestades le recibieron con los brazos abiertos. En un gesto de agradecimiento, Máxima y Guillermo le habrían ofrecido a don Felipe y su familia pasar unos días juntos en Grecia.

El periodista José Moreno, experto en Casa Real, ha informado del bonito gesto que han tenido los Reyes de los Países Bajos. Por todos es conocido la buena relación que nuestra Familia Real tiene con Holanda, de hecho Felipe VI con la princesa Amalia en París durante los Juegos Olímpicos y demostraron tener una bonita amistad.

El Rey Felipe, con Amalia de Holanda. (Foto: Gtres)

Siguiendo la investigación del especialista citado anteriormente, el Rey de España estará en Grecia hasta el próximo 22 de agosto, después debe regresar a su país de origen para presidir la Semana Náutica en Cádiz. Por el momento se desconoce que la princesa Leonor se ha reencontrado con Amalia de Holanda durante sus vacaciones, pero José Moreno asegura que la heredera ha coincidido unos días con la Reina Sofía.

El importante papel de la Reina Sofía dentro de la Familia Real

Dejando a un lado la bonita propuesta de los holandeses, hay que poner el foco en la Reina Sofía. Su Majestad ha estado en Mallorca, uno de sus destinos preferidos para pasar el verano. Sin embargo, también viajó a Grecia junto al resto de la Familia Real.

La Reina Sofía en París. (Foto: Casa Real)

Estuvo muy poco porque enseguida puso rumbo a París para apoyar a los deportista españoles durante las Olimpiadas. Cuando terminó este evento, regresó a Marivent, donde estará hasta el final del verano junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia.

Doña Sofía juega un papel fundamental dentro de la Famila Real. La misión que realizó en París fue todo un éxito: estuvo cercana, arropó a nuestros deportistas y representó a España como solamente ella sabe hacerlo. Un gesto muy aplaudido fue que llevó el chándal oficial del Comité Olímpico Español, algo que no hizo la Reina Letizia.