Cuando en enero de 2023 falleció el rey Constantino de Grecia, la Reina Sofía y la princesa Irene perdieron a una de las personas más importantes de su vida. Las dos estuvieron siempre muy unidas al último rey de los griegos, pero, por fortuna, se tenían la una a la otra. La madre y la tía del Rey Felipe VI tienen un vínculo muy estrecho que hace que hayan pasado la mayor parte de su existencia juntas, llevando vidas prácticamente paralelas.

Irene de Grecia es esa figura que está de manera casi constante detrás de la Reina Sofía en muchos de los actos en los que participa, sobre todo, en los que tienen que ver con el mundo de la música, una de las grandes pasiones de la princesa, virtuosa además del piano. La hermana de la Reina Sofía lleva décadas residiendo en Madrid, junto a la Reina Sofía, pero ha sido capaz de permanecer en un discreto segundo plano, un paso por detrás del resto de los miembros de la Familia Real. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, a pesar de que no ha habido ningún tipo de información oficial al respecto, se han incrementado la atención sobre ella, supuestamente, porque habría tenido algunos problemas de salud.

Irene de Grecia, en las inmediaciones de la clínica Ruber de Madrid. (Foto: Gtres)

Una cuestión de la que la Reina Sofía está muy pendiente, de hecho, en las últimas ocasiones en las que las hemos visto a ambas juntas, se ha podido comprobar cómo la madre de Felipe VI está constantemente atenta a su hermana, a la que ayuda a caminar o da el brazo para que se apoye.

Mucho más que una hermana

Para la Reina Sofía, la princesa Irene es mucho más que una hermana. Ella, junto a su prima, Tatiana Radziwill, comporta el verdadero círculo de confianza de la madre del Rey Felipe VI, aquellas personas que siempre están a su lado, en cualquier circunstancia.

La princesa Irene ha sido considerada como la escudera más fiel de la Reina Sofía, de la misma manera que ahora se habla de la infanta Sofía como el apoyo más importante de la princesa Leonor. Tanto Irene, como la infanta Sofía -cuyo parecido físico, por cierto, es reseñable-, tienen en común que no tienen el peso de la Corona sobre sus hombros y que pueden actuar con cierta libertad. En el caso de Irene, decidió dedicar parte de su vida a cuestiones relacionadas con la solidaridad, a través de su organización Mundo en Armonía, que cesó sus actividades el pasado año.

Irene de Grecia y la Reina Sofía , juntas en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

A diferencia de sus hermanos, la Reina Sofía y el rey Constantino, la princesa Irene nació en Sudáfrica, donde la Familia Real se había refugiado. No obstante, a lo largo de su vida ha residido en Madrid, Madrás, Atenas, Londres o La India. A pesar de que lleva varias décadas en España, fue en 2018 cuando renunció a la nacionalidad griega y obtuvo la española.

Siempre discreta, Irene de Grecia nunca se ha casado, ni tampoco ha tenido hijos, porque no tuvo mucha suerte en el amor, por diversas cuestiones: «No me pregunte por mis relaciones amorosas, implican a terceras personas y no deseo perjudicar a nadie», dijo a Eva Celada, autora de Irene de Grecia, la princesa rebelde. A ella también le confesó su admiración por su hermana, la Reina Sofía, así como por su sobrino, el Rey Felipe VI.

Irene de Grecia, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

La princesa cumple este 11 de mayo 82 años y es su segundo cumpleaños desde la muerte de su hermano, el rey Constantino. Un cumpleaños que llega pocas semanas después del ingreso hospitalario de la Reina Sofía por una infección leve, y del que, en principio, no ha trascendido cómo se va a celebrar. Lo que sí se sabe es que, en estos momentos, la princesa Irene de Grecia y la Reina Sofía están tan unidas como siempre y que son el mejor apoyo, la una para la otra.