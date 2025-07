Casi nadie la conoce pero esta película de Jake Gyllenhaal es una de sus mejores actuaciones

Hace bastante que no le vemos en un papel destacado o una producción de renombre, pero eso no quita para que Jake Gyllenhaal siga siendo a día de hoy, uno de los intérprete que mejores actuaciones nos ha dejado en los últimos 15 años dentro de la industria. El norteamericano es una de esas estrellas que comenzaron brillando prematuramente, obteniendo a los 11 años una participación muy secundaria en el western de Billy Crystal, Cowboys de ciudad (1991). Hijo del director Stephen Gyllenhaal, realizador de episodios de series tan reconocidas como Twin Peaks (1990) o Bosch (2014) y director de su propio descendiente en Una mujer peligrosa (1993), Jake Gyllenhaal fue creciendo rápidamente como actor e incluso alguien como él, tiene grandes películas escondidas en su filmografía. No, no nos referimos a Donnie Darko (2001) ni a Jarhead (2005). Hoy queremos hablar de la singularmente triste, Demolición.

Dirigida por Jean-Marc Vallée, Demolición pasó desapercibida en su estreno en 2015. Algo paradójicamente producido por la presencia de su protagonista. Gyllenhaal ya era una figura de la interpretación respetada por aquel entonces, pero la cinta no se encuentra entre los trabajos más visibles de su filmografía. Entre otras cosas, porque coincide en una época en la que el californiano filmó y estrenó un buen número de filmes mucho más virales. Nos referimos a su doble colaboración con Denis Villeneuve en Enemy y Prisioneros, ambas estrenadas en 2013 y por supuesto a Nightcrawler en 2014, una actuación que le supuso el elogio internacional de la prensa especializada. Para más inri, Gyllenhaal tuvo el mismo año de Demolición un buen número de actuaciones, incluyendo títulos como Redención o Everest. A grandes rasgos, nadie vio la obra de Vallée y aunque partió de un presupuesto “menor” de 10 millones de dólares, terminó siendo un desastre para la taquilla aunando únicamente poco más de 4 millones. Un rendimiento económico un tanto injusto de una ficción a reivindicar para aquellos fans de los dramas psicológicos y sobre todo, para los acólitos de un actor un tanto condenado al ostracismo por parte de la Academia, la cual sólo le ha nominado en una ocasión y fue hace ya casi dos décadas, por su papel en Brokeback Mountain (2006). Pero, ¿de qué trata Demolición? ¿que otros actores aparecen aparte de Gyllenhaal? ¿Por qué es una historia tan aplaudida?

¿De qué trata ‘Demolición’?

La sinopsis de Demolición es la siguiente: “Davis Mitchell es un exitoso ejecutivo que sufre una grave desconexión emocional tras la repentina y trágica muerte de su mujer en un accidente de coche. Aunque su suegro intenta por todos los medios que se recupere, continúa bloqueado y se dedica a denostar compasivamente toda clase de objetos. Gracias a la ayuda de Karen y de su hijo, a los que acaba de conocer, Davis empieza a reconstruir su vida”.

Más allá de Gyllenhaal, en Demolición encontramos las actuaciones de Naomi Watts (Mulholland Drive), Chris Cooper (American Beauty), Judah Lewis (Te veo), Polly Draper (Efectos secundarios), Wass Stevens (El luchador). El libreto original corrió a cargo de Bryan Sipe, un escritor que aparte de esta, sólo escribió el guion de un título más, La decisión (2016). Producida por Fox Searchlight, Demolición fue desgraciadamente la última película que dirigió Vallée. El cineasta canadiense falleció en 2021 debido a un paro cardiorrespiratorio a los 58 años. A nivel fílmico, construyó toda una carrera de cintas reseñables de la talla de C.R.A.Z.Y. (2005) o producciones donde sus intérpretes protagonistas representaron algunos de sus mejores desempeños y performances. Como por ejemplo, la nominación al Oscar de Reese Witherspoon en Alma salvaje (2014) o la estatuilla dorada que relanzó la carrera de Matthew McConaughey con Dallas Buyers Club (2013). Tras dirigir a Gyllenhaal, Vallée se centró los siguientes tres años en el terreno de las series, dirigiendo dos grandes shows televisivos; Big Little Lies (2017) y la miniserie Heridas abiertas (2018).

¿Qué dijo la crítica?

La prensa recibió con cierta tibieza en términos generales a Demolición. En cambio, la mayoría de medios destacó a Jake Gyllenhaal y ubicó este trabajo entre las mejores actuaciones de su trayectoria. Ahí están las palabras del crítico Peter Debruge para Variety:

“El resultado es la mejor interpretación de Gyllenhaal desde Brokeback Mountain y un personaje casi sin corazón que se las arregla para ganarnos por el camino”.

¿Dónde está disponible?

Desgraciadamente y por el momento, Demolición sólo está disponible bajo alquiler o compra en Amazon, Google Play, Apple TV y Rakuten TV. Por lo que para ver a Jake Gyllenhaal en una de sus actuaciones más desconocidas, tendremos que aflojar el bolsillo.