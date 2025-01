Jake Gyllenhaal protagonizará lo nuevo de M. Night Shyamalan: un thriller escrito por Nicholas Sparks

Puede que M. Night Shyamalan haya vuelto a crear nada parecido a Señales, El protegido o El bosque, pero el cineasta de ascendencia india ha recuperado desde hace algunos años su estatus de director estrella. El ejemplo máximo lo encontramos en su creciente ritmo de trabajo, llegando a estrenar cuatro largometrajes en el último lustro. Todo ello añadiendo a la valorada Servant y a la producción ejecutiva de Los vigilantes, el debut cinematográfico de su hija, Ishana. Una expansión de la dinastía de los Shyamalan continuada por supuesto, con la nueva cinta de Night que protagonizará Jake Gyllenhaal.

Como ya nos tiene acostumbrados, el cineasta no ha revelado nada sobre el argumento y por el momento, ni siquiera existe un título definitivo sobre el mismo. Tan sólo conocemos que se tratará de un thriller romántico sobrenatural y que estará escrito por-ojo al giro de los acontecimientos-Nicholas Sparks. Pero, ¿por qué esta asociación sorprendente? Pues bueno, porque los mundos narrativos de Shyamalan y Sparks no podrían estas más alejados. El primero es el maestro del plot twist y el segundo, de relatos románticos a la altura de El diario de Noa o En el nombre del amor. Pero quizás esa diferencia pueda llegar a representar un atractivo sugerente para la audiencia y si existe alguien capaz de darle la vuela a cualquier trama preconcebida, ese es el tres veces nominado al premio de la Academia. Sumando a la ecuación la presencia de un intérprete del prestigio de Gyllenhaal, la película pasa de facto a ser uno de esos proyectos a seguir de cerca por la comunidad cinéfila.

Gyllehaal más Shyamalan

Lejos de ser una adaptación al uso, cada uno de los autores está desarrollando la misma historia en sus respectivos formatos. Es decir, según la información que llega desde los medios norteamericanos, Shyamalan está escribiendo el libreto del filme y paralelamente, Sparks sigue desarrollando el libro inédito. Con ello, no queda nada claro si el trabajo de ambos confluirá en un único camino, si serán narrativas complementarias o si definitivamente, tendremos dos desenlaces diferentes. Lo cierto es que viniendo del hombre que nos dejó con la boca abierta tras el desenlace de El sexto sentido, nos podemos esperar cualquier cosa.

Con la incorporación de Gyllenhaal, Shyamalan vuelve a contar con una estrella de primer nivel tras varias producciones coqueteando con perfiles menos reconocidos dentro de la industria. Por ejemplo, para La trampa contó con el protagonismo de Josh Hartnett (El caso Slevin) y para Llaman a la puerta escogieron a Jonathan Groff (Mindhunter) y Ben Aldrige (Fleabag) como conductores del relato. Y aunque es cierto que el nominado al Oscar por Brokeback Mountain lleva algún tiempo sin aparecer en un estreno remarcable, este 2025 estuvo en las quinielas para llevarse el galardón a Mejor actor principal en una serie de TV (drama), gracias a su desempeño en Presunto inocente. La última vez que lo pudimos ver en una cinta fue con el remake de Road House. En 2025, se pondrá a las órdenes de su hermana Maggie Gyllenhaal The Bride! y volverá a colaborar con Guy Ritchie en In the Grey. Aparte del filme sin título de Shyamalan, el californiano estará presente en Snow Blind, la adaptación de la novela gráfica de Tyler Jenkins y Ollie Masters y en Francis an the Godfather, película que narra el proceso de creación de El padrino.

Una asociación millonaria

Las historias escritas por Sparks son un gran reclamo para los lectores de medio mundo. El narrador ha sido durante años el rey del drama romántico, llegando a vender más de 130 millones de libros en todo el mundo. Con lo que si sumamos el misterio a la historia de amor con un final tan característico como el de Shyamalan, el resultado puede ser una de las películas comerciales más taquilleras del cineasta en mucho tiempo. Porque si bien La trampa y Llaman a la puerta han tenido desempeños rentables dentro de la industria, el director no tiene un éxito abultado en la cartelera desde Glass, la continuación de Múltiple que logró casi 250 millones de dólares en el box office internacional.

Se desconoce también una fecha estreno, pero sabemos que estará producida por el director bajo su sello Blinding Edge Pictures y que seguramente termine estando distribuida por Warner Bros Pictures, major con la que Shyamalan llegó a un acuerdo de larga duración tras abandonar la Universal Pictures.