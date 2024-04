Jake Gyllenhaal se une a Ryan Gosling y también ficha por Amazon MGM Studios

Las plataformas de streaming están posicionando su estrategia de contenidos, captando a las figuras más reconocibles de la industria. Aquellos actores y actrices que sirven como un imán para la taquilla y que por supuesto, gozan de una popularidad incalculable frente al público mayoritario. Warner Bros Pictures dio el primer paso con Tom Cruise y su sello cinematográfico y, más tarde con Margot Robbie y la compañía LuckyChap Entertainment. Con ese “espectro adulto” captado, le llegaba el turno a un perfil joven. Y claro, después de los resultados de Dune: Parte dos y Wonka, parecía imposible que la major no intentase atar a Timothée Chalamet con un acuerdo de larga duración. Desconocemos si estos acuerdos terminarán aplicándose a Max, pero parece una tendencia unánime en la producción ejecutiva. Así, Amazon MGM Studios también ha movido ficha y ya ha hecho lo propio con Ryan Gosling y su productora recién fundada y tan sólo unos días después, le ha llegado el turno a Jake Gyllenhaal. Un compromiso propiciado debido al éxito de audiencia obtenido con el remake de Road House.

Nine Stories, la productora del nominado al Oscar, acaba de cerrar un contrato de tres años para una película de estreno con el servicio de streaming, ofreciéndole a la empresa el derecho de preferencia sobre las características narrativas de la compañía fundada por el actor y aplicando del mismo modo estas guerras, tanto a la gran pantalla como a Amazon Prime Video. Unos detalles que suenan parecidos al acuerdo del actor de Barbie. El buen hacer de la revisión del título protagonizado por Patrick Swaze, consiguió más de 50 millones de espectadores en el mundo en sus dos primeros fines de semana. Una proyecto no exento de polémica, debido a que el director sugirió que la compañía le engañó, pues él siempre manifestó su deseo de que la historia pasase por los cines. Ahí estaba Gyllenhaal para defender a la plataforma, asegurando antes de su estreno que siempre se habló de una llegada directa a los cines.

¿Desde cuándo tiene Jake Gyllenhaal una productora?

Jake Gyllenhaal fundó Nine Stories en 2015 con Riva Marker, quien desde ese instante pasó a llamarse Linden Entertainment. La productora produjo Culpable en 2020, otro remake con un buen desempeño de visualizaciones en Netflix. En 2017 se estrenó supervisando el documental Hondros, el cual narra la vida y la carrera del famoso fotógrafo de guerra Chris Hondros y después, produciría el debut como director de Lo que arde con el fuego, la australiana Relic y Joe Bell. Julie Rapaport, jefa de producción y desarrollo cinematográfico de Amazon MGM Studios, expresó en un comunicado la alegría por el éxito de Road house por el acuerdo con el actor de Prisioners y su productora:

“Jake (Gyllenhaal) es un talento único cuya pasión y ojo por el cine lo convierten en un poderoso narrador, tanto delante de la cámara como detrás de la escena. Tras el éxito récord de Road House, no podríamos imaginar un mejor momento para consolidar oficialmente nuestra relación. Jake ha sido un socio increíble y esperamos colaborar con él y el equipo de Nine Stories para crear películas convincentes y conmovedoras de cineastas visionarios”. Por su parte, Gyllenhaal del mismo modo, quiso agradecer con entusiasmo el reciente acuerdo: “He trabajado con Amazon MGM en dos películas el año pasado y ha sido un socio maravilloso en ambas ocasiones. Su dedicación al cine es contagiosa y admiro mucho su compromiso con los fans de todo el mundo. Estoy encantado de formalizar lo que ya es una colaboración fructífera, especialmente después del destacado debut de Road House”.

Los futuros proyectos del actor

Por supuesto, esta asociación no afecta a todos los nuevos proyectos ya anunciados por parte del actor. El próximo 14 de junio, Gyllenhaal estrenará Presunto inocente. Una miniserie de Apple TV + de David E. Kelley, creador de Big little lies y Love & Death, entre otras. En 205, tiene pendiente el estreno de una cinta sin titulo dirigida por Guy Ritchie y la serie de HBO sobre el proceso de creación de El Padrino, Francis and the Godfather. Por último y adaptando la novela gráfica de Tyler Jenkins y Ollie Masters para Apple, protagonizará el filme de intriga Snow Blind.

Jake Gyllenhaal es uno de los actores más versátiles de su generación, habiendo actuado tanto en thrillers fantásticos como Donnie Darko a comedias románticas como Amor y otras drogas. Su asociación con Villeneuve le proporcionó un estatus de gran actor, algo que ha seguido demostrando con personajes diferentes y hasta firmando, un fantástico villano en Spider-Man: Homecoming.

Su asociación con Amazon MGM podría prolongarse todavía más, si su siguiente cinta llega a buen puerto.