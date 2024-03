Ryan Gosling y su nueva productora firman un acuerdo con Amazon y la MGM

Tener la capacidad para atraer al público a las salas es una virtud cumbre en la actualidad de las productoras y distribuidoras de Hollywood. Una necesidad latente, manifestada por ejemplo, por la Warner Bros Pictures en los últimos meses. La gran major batió todos los récords de taquilla en 2023 con Barbie, pero en términos generales, todavía está algo alejada de la capacidad de concentrar espectadores que ostentan Universal Pictures y Disney, dos de sus principales rivales. Bajo este pretexto, no es de extrañar la serie de acuerdos firmados con la estrellas gigantescas de la industria. Primero llegó la asociación a través de Tom Cruise y su productora y después, el junte colaborativo con Margot Robbie y su sello, LuckyChap Entertainment. El último en sumarse a los fichajes de la compañía ha sido Timothée Chalamet, un auténtico imán para la cartelera que le ha proporcionado a Warner, con Wonka y Dune: Parte dos, sus últimos éxitos. Hace algunas horas, la figura que se ha sumado a estas tendencias asociativas es Ryan Gosling, quien ha fundado un sello propio y establecido un acuerdo para producir nuevos largometrajes, a través de Amazon y la MGM (Metro Goldwyn Mayer).

El tres veces nominado al Oscar fundó General Admission este mismo 2024. Una productora que dirigirá junto a Jessie Henderson, exejecutiva durante 3 de Apple Original Films. El objetivo de la misma será la de crear películas de todo tipo, tanto para cines como para el streaming, bajo el pretexto de ser “un entretenimiento divertido y transportador para todos”. Según el acuerdo con Amazon y MGM, el estudio tendrá el primer vistazo a cualquier característica narrativa que produzca General Admission, algunas de las cuales estará por supuesto, protagonizadas por el propio Ryan Gosling. La asociación es un acuerdo a tres años vista y según la marca y su productora, serán ficciones pensadas tanto para el cine como para el streaming.

El gran momento profesional de Ryan Gosling

Tras su nominación al Oscar por Barbie y firmar una de las actuaciones musicales más célebres de la historia del certamen, podemos decir bien alto y claro que Ryan Gosling está viviendo su mejor momento profesional. A esto, hay que sumarle el hecho de las buenas primeras críticas cosechadas por El especialista, su última película junto a Emily Blunt. En su comunicado, el canadiense resaltó el honor que suponía el trato firmado con Amazon MGM, y la suerte de poder colaborar con la directora del apartado de cine de la compañía, Courtenay Valenti: “Ha sido un gran privilegio trabajar con Courtenay Valenti en Barbar y nuestra próxima película Project Gail Mary. Su fuerte liderazgo; Los instintos artísticos y la claridad de visión hacen de ella una colaboradora de ensueño”.

El actor, siguió elogiando a la productora ejecutiva y a la compañía del famoso rugido del león: “Desde El Mago de Oz hasta Rocky, MGM ha realizado muchas de, no sólo mis películas favoritas, sino también algunas de as mejores películas de todos los tiempos. Estoy muy entusiasmado con el futuro de Courtenay y el equipo que están construyendo en Amazon MGM y, me siento honrado de ser parte del próximo capítulo de este estudio verdaderamente icónico”. Henderson por su parte, señaló que Ryan Gosling aportaba “una perspectiva única y brillante” en todo lo que está implicado.

‘Proyecto Hail Mary’: ¿De qué trata su nuevo proyecto?

Los directores de La LEGO película serán los encargados de dirigir Proyecto Hail Mary, la nueva cinta de ciencia ficción que Gosling protagonizará y producirá junto a la MGM. El relato se basa en un libro del escritor Andy Weir, responsable de otras obras como Marte, adaptación que llevó a la gran pantalla Ridley Scott.

Proyecto Hail Mary cuenta la historia de Rylan Grace, el único superviviente en una misión desesperada en la que si fracasa, la humanidad y la tierra podrían desaparecer. El principal problema es que él no lo sabe, pues no puede recordar su propio nombre, ni mucho menos la naturaleza de su misión o cómo llevarla a cabo. De momento, tiene a Gosling como único protagonista y está pensada para su estreno en 2025. El propio Weir ha ayudado adaptar el guion, coescrito con el director y guionista Drew Goddard. Este es el director de Malos tiempos en El Royale y showrunner de la Daredevil de Netflix. Goddard tiene cierta experiencia escribiendo sobre el material de Weir, ya quien fue él, el escritor del libreto de The Martian.