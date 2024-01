Esta es la razón por la que Ryan Gosling no deja ver ‘Barbie’ a sus hijas

Hace algunos días que Ryan Gosling sacó pecho de su reciente nominación al Oscar por Barbie. No sin antes, mostrar su descontento por la ausencia de Greta Gerwig y de Margot Robbie de las consideraciones de la Academia a Mejor director y a Mejor actriz. No obstante, ese orgullo por su papel de Ken parece que no es todavía del todo adecuado para que lo vean sus propias hijas, por mucho que el canadiense aceptase precisamente el papel por ellas.

“No sé si deberían ver a su padre como Ken. No sé qué edad es la correcta para ver a tu padre hacer eso. Es bastante loco”, contaba Gosling a los medios durante el Festival de cine de Santa Barbara. El actor tiene a dos hijas con la también actriz Eva Mendes, a quien en su momento le dedicó el globo de Oro por La la land, agradeciéndole el hecho de haberse ocupado de criar a las pequeñas en su ausencia por su dedicación a la profesión. Eso sí, aunque parece que todavía no quiera dejarlas ver la adaptación de la muñeca, sí que le acompañaron en su momento a la producción de Warner Bros: “Vinieron al ser del rodaje un día en el que hice un gran número musical”.

Su personaje, que en el material promocional se anunciaba como “Sólo es Ken”, terminó siendo un auténtico roba escenas en el filme, gracias a sus canciones, bailes y ese humor tan criticado que ponía de manifiesto a la cinta como una sátira del heteropatriarcado mundial. El actor explicó que sus hijas comenzaron recientemente a interesarse por la muñeca al visitar los grandes almacenes Target. Ahí observó que prestaban mucha atención a Barbie, pero ninguna a Ken, así que esto le resulto “interesante” por lo que terminó aceptando el papel como “una forma de hacer algo tanto para mí como para ellas”. Con este papel, ha demostrado una vez más, ser uno de los intérpretes más polifacéticos de su generación, capaz de moverse a la perfección tanto en la comedia y el musical, como en la acción o el drama.

¿Interpretará la canción en la gala de los Oscar 2024?

Además de estar nominado como mejor Actor de Reparto, la increíble presencia escénica de Gosling le ha llevado a conseguir la nominación de Mejor canción por el tema viral de “I’M Just Ken”, compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt. Un premio que de conseguirlo, recibirían ambos músicos, pero que se espera que Gosling pueda representar durante la gala. Desde luego, sería uno de los grandes momentos de la ceremonia, aunque lo más probable es que otras figuras que aparecen en la banda sonora del filme de la talla de Billie Elish o Dua Lipa, interpreten sus canciones originales.

Con 8 nominaciones a los Oscar, quizás el actor no quiera actuar en la gala debido al desplante hacia sus compañeras. En su categoría, Ryan Gosling competirá con Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesinos de la luna), Mark Ruffalo (Pobres criaturas) y quien tiene más papeletas para terminar llevándose la estatuilla a casa, Robert Downey Junior (Oppenheimer). Robbie no podrá competir el premio en las nominaciones a mejor actriz, pero sí en el de mejor película, al ser productora del filme. Del mismo modo, Gerwig podría llevarse un Oscar a mejor guion adaptado junto a su marido, el también director y guionista Noah Baumbach. El resto de galardones a los que opta el filme más taquillero del 2023 es el de Mejor actriz de reparto para America Ferrera, Mejor diseño de producción y Mejor vestuario. El resultado de todas estas consideraciones se descubrirá el próximo 10 de marzo, cuando el presentador Jimmy Kimmel comience la 96º entrega de los Oscar desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Ryan Gosling podría seguir trabajando con Margot Robbie

La química entre ambos actores ha conquistado Hollywood, pero los cinéfilos desean verlos en papeles donde no representen a estereotipos cómicos tan saturados. Por eso, son varias las noticias que los han situado como los protagonistas de la precuela de Ocean’s Eleven. Según varios informes, Gosling y Robbie interpretarían a los padres del personaje de George Clooney.

En el 2024, el actor de Blade Runner 2049 tiene por delante el estreno de El especialista, la nueva película de acción que ha dirigido a las órdenes de David Leitch (Bullet Train). En él, Gosling interpreta a un doble de acción medio retirado que debe encontrar a una estrella de cine desaparecida. Más allá del estreno, tiene pendiente el rodaje de Project Gail Mary, la adaptación de la reconocida novela de ciencia ficción escrita por Andy Weir.