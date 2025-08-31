Muere ahogado en aguas de Cala Blava el catedrático de Economía Eugeni Aguiló

El catedrático de Economía de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y referente en el sector turístico, Eugeni Aguiló, ha fallecido ahogado este domingo a los 79 años mientras nadaba en aguas de Cala Blava, perteneciente al municipio de Llucmajor (Mallorca).

El trágico suceso ha ocurrido sobre las 13:00 horas cuando Aguiló se ha sentido indispuesto y ha empezado a ahogarse. Los socorristas han acudido en su auxilio para sacarlo rápidamente del agua y le han practicado los primeros auxilios. Minutos más tarde, el hombre ha perdido la vida.

El momento ha generado gran expectación en una playa que por momentos ha estado repleta de gente observando lo ocurrido. De hecho, hasta el lugar se ha desplazado el nuevo helicóptero de Bomberos de Mallorca, Milana, aunque finalmente no ha sido necesaria su ayuda.

La víctima estaba disfrutando de una jornada de playa junto a su familia hasta que, en un momento dado, se ha separado del grupo nadando hacia una zona rocosa, Cap Mollet, con nula vigilancia de socorristas. Allí, los familiares se han encontrado el cuerpo del bañista flotando en el agua y se ha dado el aviso.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado las asistencias sanitarias del IB-Salut, agentes de la Policía Local de Llucmajor y varios efectivos de la Guardia Civil.

Eugeni Aguiló Pérez nació en Palma en el año 1946. Fue un investigador y docente en la UIB. En el año 2009 publicó Libro blanco del turismo de las Islas Baleares: hacia una nueva cultura turística, sobre economía balear. También fue nombrado presidente del Patronato del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.

Prohens lamenta el fallecimiento de Eugeni Aguiló

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha lamentado la muerte del catedrático Eugeni Aguiló. En un mensaje publicado en la red social X, la mandataria balear ha recordado a Aguiló como «un referente en la investigación económica y del turismo en las Islas».

«Un hombre», ha añadido la presidenta, «riguroso, respetado y querido, que deja un inmenso legado de conocimiento especializado sobre el modelo económico de Baleares y la principal industria de las Islas».

«Abrazo inmenso a su familia. Descanse en paz», ha finalizado su mensaje en redes sociales.