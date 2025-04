Hace casi 19 años que Tita Cervera daba la bienvenida al mundo a Carmen y Sabina, sus hijas, por gestación subrogada. Durante estas casi dos décadas, la baronesa Thyssen ha tratado que las menores estén al margen del foco público, a pesar del peso de su apellido. Sin embargo, eso no ha significado que la socialité no hable sobre ellas en varias ocasiones e incluso ha contado qué relación tiene con ellas. ¿Sabrá que su hija Sabina está enamorada?

Sabina Thyssen, enamorada de un misterioso hombre

El próximo mes de julio, Sabina cumplirá 19 años. La joven no suele dejar verse en público y, de hecho, está completamente volcada en su carrera. Aunque actualmente reside en Andorra con su madre y el resto de sus familiares, eso no ha impedido que la hija pequeña de Tita desarrolle su carrera y su faceta artística y creativa, en la que está muy volcada mientras que su hermana Carmen, que nació minutos antes que ella, se está preparando para asumir la gestión del museo de su madre.

La Baronesa Thyssen Carmen Cevera y sus hijas María del Carmen y Guadalupe Cervera in Madrid 08 February 2022

Este miércoles 9 de abril, las portadas de las revistas han estado cargadas de últimas horas, así como de rupturas o nuevas relaciones. Lecturas ha descubierto que Sabina Thyssen, la pequeña de las mellizas de Tita, está enamorada de un misterioso hombre del que se desconoce su identidad por el momento. Ambos han sido fotografiados en actitud cariñosa, agarrados de la mano e intercambiándose besos en la Milla de Oro de Madrid (la calle Serrano). Según cuenta el medio citado, aunque en las fotografías se muestran cómplices y al margen de todas las miradas, la realidad es que no estuvieron solos en esta cita, si no que estuvieron pendientes de ellos los dos escoltas de la joven, que no la dejan «ni a sol ni a sombra».

Para la ocasión, la pareja ha lucido dos looks completamente diferentes. La hija de la baronesa Thyssen ha optado por un look mucho más informal que el de su novio. Concretamente ha llevado unos jeans blancos y una camiseta multicolor con varios dibujos. Por su parte, su novio ha optado para esta cita en el centro de Madrid por un outfit más formal con camisa ejecutiva, pantalones chinos de traje beige y un chaleco sin mangas acolchado.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

Otra de las cuestiones que está sobre la mesa después de que estas fotos hayan visto la luz es si Tita Cervera es conocedora o no de la relación sentimental de la pequeña de sus mellizas. Hace solo unos meses, la socialité contó que su relación con sus hijas era muy cercana, por lo que no sería de extrañar que ya conociera a su yerno. «Hablan de chicos conmigo. Procuro que lo hagan porque quiero que me cuenten esas cosas. Deben entender que las comprendo. Cuando yo tenía su edad era todo muy distinto y tenías que pedir permiso para muchas cosas que, hoy en día, no lo necesitan, pero me alegro que me escuchen», dijo la baronesa Thyssen en ¡Hola!