Carmen y Sabina Thyssen han dado un paso al frente. Si bien siempre han relegado a un segundo plano su esfera personal pese al apellido que las acompaña desde que nacieron en 2006 mediante gestación subrogada en Los Ángeles (Estados Unidos), ahora han cambiado su particular hoja de ruta ante los medios de comunicación. Y es que, las hijas de la baronesa Thyssen han concedido su primera entrevista tras cumplir la mayoría de edad.

Sin embargo, ha llamado especial atención que durante esta intervención, ni Carmen ni Sabina han hecho mención alguna a su hermano, Borja Thyssen. De esta manera, han evitado hablar de su entorno familiar para centrarse en revelar píldoras de su día a día, su futuro y gustos personales.

Carmen y la baronesa Thyssen. (Foto: Gtres)

La única mención

Por su parte, la baronesa Thyssen sí que ha nombrado a su hijo en el marco de esta entrevista. Carmen Cervera ha pasado la Navidad en Andorra, junto a sus dos hijas. Esta vez no viajaron a Suiza con Borja y Blanca y sus hijos, como sí ocurrió el pasado año, porque Carmen (hija) quería ver a sus amigos del colegio. Asimismo, también Sabina tenía plenes en el citado lugar. «Todos, Borja, Blanca y los niños me llamaron el día de Navidad desde Gstaad», ha contado la baronesa en ¡Hola!. «Me siento muy orgullosa de los hijos que tengo. Le doy gracias a Dios porque me ha dado estos hijos», ha añadido.

Borja Thyssen en un evento. (Foto: Gtres)

El futuro de Carmen y Sabina

El pasado otoño, Carmen comenzó la universidad y se encuentra estudiando un doble grado de ADE y Relaciones Internacionales fuera de casa. Tal y como ella ha confesado, esta decisión se debe a que este grado «combina perfectamente sus intereses», dado que considera que le brindará las herramientas necesarias para «construir proyectos sólidos e impactantes en el futuro». En cuanto a Sabina se sabe que es la artista de la familia y, además quiere especializarse en el mundo de la ilustración y publicar sus propios trabajos en un futuro.

Carmen, la baronesa y Sabina Thyssen. (Foto: Gtres)

Ambas hermanas han aprovechado también para hablar sobre sus gustos personales. Carmen ha comentado que la lectura forma parte de su rutina al igual que la música. Por otro lado, entre sus deportes preferidos se encuentran el tenis, el buceo y el esquí. Sin embargo, Sabina prefiere hobbies más tranquilos como el dibujo o el aprendizaje idiomas.

Aunque hayan escogido caminos diferentes, lo cierto es que están muy unidas desde siempre. «Sabina y yo compartimos una relación muy especial. Además de ser hermanas, somos grandes compañeras. Siempre hemos estado la una para la otra y compartimos momentos muy significativos. Su apoyo es fundamental para mí y nos queremos mucho», he explicado Carmen.