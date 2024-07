Borja Thyssen cumple 44: así es la dispar relación con las mujeres de su vida

Ibiza ha sido el destino escogido por Borja Thyssen para pasar unas vacaciones en familia. Junto a su mujer, Blanca Cuesta, sus hijos y sus mascotas, el hijo de Tita Cervera disfruta de unos días de desconexión en la isla en una fecha clave: su cumpleaños.

Borja Thyssen celebra sus 44 por todo lo alto. Se ha dejado ver a bordo de un yate blanco en el que estuvieron disfrutando de una jornada en alta mar. También, el matrimonio aprovechó para divertirse dando un paseo en moto de agua.

Borja Thyssen paseando por la playa. (Foto: Gtres)

Borja Thyssen y Blanca Cuesta

Además de festejar la nueva vuelta al sol, Borja y Blanca tienen mucho más que celebrar. El matrimonio tiene señalada otra fecha en su calendario, y es que fue en julio de 1998 (hace ya 26 años), cuando el hijo de la baronesa inició su romance con Cuesta después de conocerla en la Costa Brava. Él tenía 18 años y ella 24. Aunque sus comienzos se alejaron de lo idílico por la desaprobación de Tita Cervera.



Borja Thyssen y Blanca Cuesta. (Foto: Gtres)

Pese a los obstáculos de su relación, Borja y Blanca apostaron por su unión. En 2007, Blanca se quedó embarazada y decidieron dar un paso más pasando por el altar. Si bien en un principio iban a celebrar la boda en Cabanillas (Segovia), a última hora el obispado no les autorizó. Finalmente, tuvo lugar en la iglesia del Santo Espíritu de Terrassa el miércoles 10 de octubre, aunque el banquete se celebró días después.

«No asistiré a la boda de mi hijo porque estoy en contra de que se celebre», dijo la baronesa Thyssen a María Teresa Campos en su programa de Punto Radio. Declaraciones con las que confirmó su disconformidad con este matrimonio. Después de pasar por el altar, en los años siguientes, se convirtieron en una familia numerosa de cinco hijos.

Madre e hijo

En una reciente entrevista a Espejo Público, Tita Cervera reveló que a lo largo de todo este tiempo ha tenido altibajos en la relación con su hijo. «Lo he vivido mal, el no ver a tu hijo. Yo a mi hijo lo adoro y a sus hijos también», expresó.

La baronesa Thyssen junto a su hijo Borja y Blanca Cuesta en 2017. (Foto: Gtres)

También, hace unos días la periodista Pilar Cuesta declaró en TardeAr que la relación entre Tita Cervera y su hijo Borja Thyssen es «completamente nula» desde hace 3 meses. De hecho, a finales del mes de mayo se esperaba un reencuentro familiar entre Tita, Borja y Blanca en el marco de la fiesta organizada por el cumpleaños de la baronesa en Madrid. Se esperaba a su pareja, pero no asistieron, convirtiéndose así en dos de los grandes ausentes.

La relación entre las hijas de Tita Cervera y Borja

Por otro lado, también ha salido a la luz cuál es la relación entre Borja y sus hermanas, Carmen y Sabina, cuyos nombres se han colocado en la primera plana mediática tras cumplir el pasado 6 de julio la mayoría de edad. Un fecha muy importante en cuanto a la esfera pública se refiere.

Las mellizas, nacidas en Los Ángeles (Estados Unidos) mediante gestación subrogada, siempre han estado muy unidas a su madre, con quien mantienen una excelente relación, pero ¿qué ocurre en el caso de su hermano mayor?

Tal y como se ha revelado, Carmen (hija) será la sucesora de la baronesa Thyssen. La joven cursará ADE y Relaciones Internacionales tras finalizar el bachillerato. Consciente de sus responsabilidades se está preparando para el futuro, dado que se sumergirá en los negocios familiares y el mundo del arte, tal y como confesó su madre hace unos meses a la revista ¡Hola!. Rol que habría incomodado a Borja Thyssen.

Situación que analizaron en Espejo Público. «Esto es una declaración de intenciones de por dónde van a ir las cosas», aseguró Gema López. Por su parte, Pilar Vidal, añadió que si bien Tita Cervera quería mantener una calma con su hijo Borja, su idea para su legado es que sea su hija quien siga sus pasos.

«Yo creo que no hay una buena relación, hay una relación bastante distante. No tienen un trato cercano y no es fluida. Si dijéramos lo contrario estaríamos mintiendo. Yo creo que se reúnen en los momentos clave, cuando está toda la familia, pero no creo que se ‘whatsappeen’, ni que se llamen, ni nada de nada», expresó Vidal, dando así su opinión al respecto.