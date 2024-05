La huída de Borja Thyssen y Blanca Cuesta tras faltar al cumpleaños de Tita Cervera

Durante la tarde de este lunes, 20 de mayo, Tita Cervera vivió un momento inolvidable, aunque empañado por dos grandes ausencias. La coleccionista de arte cumplió 81 años el pasado día 23 de abril, pero no ha sido hasta días después cuando lo ha celebrado por todo lo alto con una fiesta en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid, organizada por Harper’s Bazaar. Hasta la pinacoteca madrileña se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social como; Carmen Lomana, María Escoté, Eugenia Martínez de Irujo junto a su esposo, Narcís Rebollo, Pedro Trapote y Begoña García Vaquero, Luz Casal o Boris Izaguirre, entre otros.

Todos ellos, se personaron en el lugar ataviados con sus mejores galas. Tita Cervera sorprendió con la única compañía de una de sus mellizas, Carmen, quien el próximo mes de julio cumplirá su mayoría de edad. Sin embargo, causaron baja Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta, quienes han sido visto a primera hora de la mañana mientras dejaban a sus hijos en el colegio. Al ver a los medios de comunicación, el matrimonio ha huido de la prensa en un intento de pasar desapercibidos, sobre todo, al convertirse en dos de los protagonistas del papel cuché al no asistir al cumpleaños de la baronesa.

Tita Cervera saludando. (Foto: Gtres)

«No han podido venir. Me da mucha pena porque les ha surgido un problema que no han podido evitar», indicó, asegurando que entre ellos está «todo bien». «Llevamos años con buenísima relación», añadió. Además, Tita Cervera se pronunció acerca de que el matrimonio, que pasó por al altar el 10 de octubre de 2007 tras ocho años de relación, se muda a Dubái. «Los echaré muchísimo de menos, naturalmente. A todos ellos. A él, a su mujer y a sus hijos», espetó. Unas declaraciones con las que dejó claro que ya han dejado atrás las rencillas del pasado y que están más unidos que nunca pese a que Borja y Blanca no pudieron asistir a la cita.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, en Madrid. (Foto: Gtres)

Borja y Blanca, los ausentes al cumpleaños de Tita Cervera

Aunque se esperaba que la pareja acudiera a la cita y protagonizara un reencuentro familiar en un momento de máxima expectación por las últimas polémicas que ha protagonizado la familia, finalmente, ambos habrían declinado la invitación. «No van a venir», dijo Carmen.

Tita Cervera celebrando su cumpleaños. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 10 de mayo, cuando ambos se dejaron ver públicamente por última vez, precisamente, en el Museo Thyssen.