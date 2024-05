Tita Cervera cumplió 81 años el pasado día 23 de abril. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes, 20 de mayo, cuando la baronesa lo ha celebrado por todo lo alto con una gran fiesta en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid, organizada por Harper’s Bazaar. La publicación, cabe destacar, ha dedicado su primera edición Women in Art con un número excepcional y «muy especial» que rinde homenaje a Carmen Thyssen, la mujer, en sus propias palabras, «que cambió para siempre el juego del arte en España, la gran dama del arte internacional».

Hasta la pinacoteca madrileña se han desplazado numerosos rostros conocidos de la crónica social, y de otra índole, de nuestro país, tales como Carmen Lomana, María Escoté, Eugenia Martínez de Irujo junto a su esposo, Narcís Rebollo, Pedro Trapote y Begoña García Vaquero, Luz Casal o Boris Izaguirre, entre otros. Todos ellos, se han personado en el lugar alrededor de las 19:30 horas, ataviados con sus mejores galas. A la misma hora ha hecho acto de presencia la propia Tita Cervera, que ha sorprendido con la única compañía de una de sus mellizas, Carmen, quien el próximo mes de julio cumplirá su mayoría de edad, pudiendo así tomar un papel relevante en todo lo que concierne al museo y al legado artístico y patrimonial de su madre.

Carmen Cervera, en la fiesta de su 81 cumpleaños. (Foto: Gtres)

Justo es a ella a quién Carmen Cervera se refirió, hace varios meses, durante su sonada entrevista en Espejo Público, como futura heredera. «Es como mi madre, tiene más disciplina. En cambio, Sabina es artista, cuenta historias, desde cómics maravillosos que hace y te coge cualquier acento de cualquier idioma», fueron sus palabras. Unas que si bien la Baronessa no tardó en matizar y dejar claro, a su vez, que no había desheredado a su hijo Borja ni tenía intención de «apartarlo» de sus quehaceres al frente de los museos que actualmente la coleccionista posee en Madrid, Málaga o Sant Feliu de Guixols; rápidamente provocaron un enfado de su vástago. «Está cabreado porque no se esperaba estas declaraciones y algunas cosas que su madre ha contado», aseguraron los colaboradores del ya citado programa.

Para la ocasión, Carmen Cervera se ha enfundado en un vestido largo en azul noche que incorpora una enorme flor en rojo en el centro del escote, dejando todo el protagonismo en esa zona, a la que ha añadido, además, un largo collar de diamantes de rubíes rojos. La baronesa ha completado su estilismo con un chal de color negro perfecto para protegerse de las bajas temperaturas de la noche en la capital.

Carmen Cervera, junto a una de sus hijas, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, los grandes ausentes

Los grandes ausentes en el evento han sido Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta. Aunque se esperaba que el matrimonio acudiera a la cita y protagonizara un reencuentro familiar en un momento de máxima expectación por las últimas polémicas que ha protagonizado la familia; finalmente, ambos habrían declinado la invitación. «No van a venir», ha dicho Carmen. La pareja se dejó ver públicamente por última vez el pasado día 10 de mayo, precisamente, en el Museo Thyssen. Lo hicieron dentro del programa dedicado a su propia colección en la galería que, hasta septiembre, expone 17 piezas del estadounidense Robert Nava «que nutre su enérgico estilo de la mitología, del cine o del cómic, influido también por el arte sacro, el precolombino y hasta por Francisco de Goya».